Zelenski asegura estar dispuesto a sentarse cara a cara con Putin para poner fin a la guerra acompañado de EEUU y UE

¿Qué ha dicho? "Si ese es el único formato en el que podemos traer la paz a los ciudadanos de Ucrania y no perder más gente, por supuesto, aceptaremos ese formato", dijo Zelenski, que agregó que no será "amable con Putin".

Explosiva entrevista del presidente de Ucrania. Zelenski ha hablado con el periodista británico Piers Morgan y asegura estar dispuesto a sentarse cara a cara con Putin para poner fin a la guerra. Aún considerando al presidente ruso un asesino y un terrorista se reunirá con él si con ello consigue la paz. Eso sí, acompañado de Estados Unidos y la Unión Europea. También ha mostrado inflexible con la entrada de Ucrania en la OTAN. Si no entran finalmente, exige que les devuelvan sus armas nucleares.

"Si ese es el único formato en el que podemos traer la paz a los ciudadanos de Ucrania y no perder más gente, por supuesto, aceptaremos ese formato", dijo Zelenski, que agregó que no será "amable con Putin". "Lo considero un enemigo y, sinceramente, creo que él también me considera a mí su enemigo", remachó.

Aunque ha mostrado en repetidas ocasiones su disponibilidad a negociar, Zelenski había hecho hincapié hasta ahora en posibles contactos a través de Estados Unidos y la Unión Europea. Sobre el momento en que se celebrarán elecciones en Ucrania, Zelenski volvió a explicar que considera imposible ir a votar con una parte del país invadido, con millones de ciudadanos refugiados en otros países o viviendo en los territorios ocupados y con cientos de miles de soldados defendiendo sin interrupción el frente.

"Las elecciones se celebrarán cuando la fase caliente de la guerra haya terminado y la ley marcial no esté en vigor", dijo sobre el marco legal vigente en Ucrania desde el comienzo de la invasión a gran escala rusa.

Zelenski volvió a ofrecer una cifra del número de soldados ucranianos muertos. El jefe del Estado ucraniano estimó en 45.100 el número total de soldados ucranianos muertos en combate. Zelenski dijo tener constancia de otros 390.000 casos en los que sus soldados resultaron heridos. Por lo que respecta a las bajas rusas Zelenski habló de 350.000 muertos y hasta 700.000 heridos.