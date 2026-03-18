Zapatero alaba la amnistía en Venezuela como "una referencia" que demuestra que "hay futuro" y pone "punto final al odio"

¿Por qué es importante? En respuesta, Jorge Rodríguez, el hermano de la presidenta de Venezuela, ha llamado al expresidente Zapatero el "campeón de la paz".

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha viajado nuevamente a Venezuela para respaldar el proceso de amnistía de presos políticos, una medida promovida por Delcy Rodríguez. Zapatero ha elogiado la rapidez y amplitud de esta amnistía, que ha beneficiado a casi 8.000 personas, y la considera un ejemplo sin precedentes. En su intervención en el parlamento venezolano, destacó que esta iniciativa podría marcar un punto final al odio y abrir un camino hacia la reconciliación en el país. Zapatero también advirtió a Donald Trump sobre la importancia de apoyar la economía venezolana para lograr estabilidad. Además, expresó su confianza en Delcy Rodríguez y subrayó que Venezuela atraviesa un "momento histórico" que ofrece esperanza para el futuro, abogando por la reconciliación y convivencia.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a viajar hasta Venezuela. Desde allí, ha hablado este miércoles para alabar el proceso de amnistía de presos políticos, una medida impulsada por Delcy Rodríguez.

Zapatero cree que el nuevo Gobierno de Venezuela, creado tras el arresto de Nicolás Maduro por parte de la Administración Trump, ha reconocido "errores". Considera que, con esto en mente, ha llegado la hora de impulsar la economía venezolana.

En respuesta, Jorge Rodríguez, el hermano de la presidenta de Venezuela, ha llamado a Zapatero el "campeón de la paz".

Hay que recordar que el expresidente socialista se encuentra desde este martes nuevamente en Venezuela, tras su visita del pasado mes, para apoyar el proceso de amnistía a presos políticos. Según las cifras aportadas, ya han sido amnistiados casi 8.000 presos políticos gracias a esta norma.

"Esta va a ser una referencia, primero, porque no hay precedentes de una aprobación tan rápida y de una aplicación tan rápida", ha dicho Rodríguez Zapatero durante su intervención en la sede del parlamento venezolano. Y ha recordado que esta amnistía "afecta a un número mucho mayor de personas" en comparación, por ejemplo, con la aprobada en España tras "el conflicto vivido en Cataluña".

Por ello, se ha reunido con el presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez, y con un grupo de diputados chavistas y de la oposición. Todos forman parte de la comisión especial que se ha creado para revisar el proceso de amnistía. Porque para Zapatero, este camino es "una referencia" y considera que con esta "iniciativa unilateral", "hay futuro" en Venezuela y se pone "punto final ya al odio".

Incluso ha felicitado por ello a la presidenta Delcy Rodríguez. "Tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez", ha dicho para, acto seguido, poner en aviso a Donald Trump. Si de verdad quiere estabilidad en Venezuela, debe ayudar en la economía.

Defiende que Venezuela está viviendo un "momento histórico" y que, por ello, guarda una "esperanza fundada y cierta" para su futuro. "No hay lugar ya ni para el odio ni para el rencor, la Venezuela de hoy solo espera reconciliación, confianza, convivencia y, ¿por qué no?, abrazos", ha sentenciado.

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