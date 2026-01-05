Ahora

Detención de Maduro

Néstor Prieto, sobre el topo de EEUU dentro de las filas chavistas: "Genera paranoia porque alguien ha llegado hasta el cuarto de Nicolás Maduro"

El contexto Una o varias personas filtraron información clave a EEUU sobre las actividades del expresidente, que acabó con su captura.

Nicolás Maduro.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Una persona del entorno más cercano de Nicolás Maduro, habría filtrado a EEUU información clave del expresidente venezolano que habría llevado a su captura. Así lo sostienen medios estadounidenses, que apuntan a la existencia de un topo y que ha puesto en alerta al gobierno chavista.

Como ha explicado el periodista Néstor Prieto en laSexta, Maduro tenía "un dispositivo de seguridad impresionante" y "las 32 bajas del gobierno cubano ha reconocido, da sensación del grado seguridad que tenía".

"En Venezuela no era ningún secreto que extremaba las precauciones, al punto de cambiar de domicilio varias veces, a veces en el mismo día. Eso nos dice que ha habido uno o varios topos y que eran personas de su círculo de máxima confianza", ha señalado el periodista.

"Una operación de este grado de eficacia que requiere entrar de manera limpia, acertar la puerta, salir de manera rápido... Requiere un monitoreo de las tareas de manera constante. Alguien, casi como decía Donald Trump, sabía dónde estaba, qué hacía y qué comía", ha reiterado el periodista.

Como expresa Prieto, "esa sospecha continúa dentro del poder chavista por saber quién es la persona que ha podido filtrar información" y, según sus fuentes, "ese miedo genera paranoia dentro del poder chavista porque alguien ha llegado hasta el cuarto de Nicolás Maduro".

Para solucionar esta situación, el Gobierno venezolano ha ordenado la detención de todas las personas que hayan estado involucradas en el ataque estadounidense. Concretamente, ha firmado un decreto de Estado de Conmoción Exterior, que otorga amplios poderes al Ejecutivo y restringe garantías constitucionales, para revelar (y condenar) quién ayudó a Trump a capturar a Maduro.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Conflicto entre Venezuela y EEUU, en directo | Nueva imagen de Maduro con grilletes: así ha llegado al tribunal de Nueva York que lo juzgará por narcoterrorismo
  2. Trump dice que EEUU está "a cargo" de Venezuela y amenaza con nuevos ataques si Delcy Rodríguez no les da "acceso total" al petróleo
  3. Albares, sobre Venezuela y la intervención de Trump: "No nos vamos a resignar a que se imponga la ley del más fuerte"
  4. Carreteras cortadas y temperaturas gélidas: la borrasca Francis pone en alerta a todas las comunidades, menos Extremadura y Canarias, por nieve y lluvia
  5. Hallan más restos del barco hundido en Indonesia, pero sin rastro de los dos menores españoles desaparecidos
  6. Muere un streamer catalán durante un reto en directo que consistía en tomar una botella de whishy y seis gramos de cocaína