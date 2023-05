La contraofensiva que está preparando Ucrania, unido a los ataques rusos, ha hecho que salten todas las alarmas sobre cómo esto puede acabar afectando a Zaporiyia. Yago Rodríguez ha confesado que existe un gran riesgo de que un proyectil impacte en un punto crítico".

El director de 'The Political Room' ha reconocido que no solo preocupa que caiga en la central nuclear, si no en lugares donde viven muchas personas que trabajan allí y que son difíciles de reemplazar. "Si hay bombardeos en el pueblo donde viven, tienen un problema", ha asegurado.

De esta forma, cree que "se está jugando con la posibilidad de que haya una catástrofe", y es que ha recordado que ambas partes han demostrado "estar dispuestas a mantener combates dentro de la propia central".