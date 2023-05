La expectación en Ucrania y en el resto del mundo es elevada: Kyiv prepara su contraofensiva. Unas expectativas que para el ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Reznikov, podrían estar demasiado altas y que añaden, además, más presión a Kyiv.

En la capital ucraniana temen no poder demandar más armas a Occidente si no consiguen recuperar territorio. Para Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', "ganaría mucha más tracción esta idea de fomentar algún tipo de iniciativa de paz, incluso con presión de una parte de Occidente sobre Ucrania".

Un posible eje de ataque podría atravesar la región de Zaporiyia, donde Rusia ha comenzado a evacuar a los civiles. Otra posibilidad, partir de Jersón, donde un toque de queda impide a los civiles salir a la calle desde el viernes. Rodríguez ha indicado a laSexta que "Jersón es muy difícil que haya un ataque porque estamos hablando del Río Dniéper, que en su punto más estrecho es medio kilómetro de río". No obstante, el experto considera que "sí puede servir para obligar a los rusos a distraer cierto número de tropas".

Cerca de Zaporiyia, en Energodar, también se están realizando evacuaciones. En este caso son los técnicos de la planta nuclear de la ciudad. El director general de la Agencia de Energía Atómica muestra su preocupación por la seguridad de la planta y la amenaza de un accidente nuclear.

Y mientras que unos se van, otros vuelven: 45 combatientes ucranianos capturados en Mariúpol el año pasado han regresado, por fin, a sus hogares, como puede observarse en el vídeo superior.