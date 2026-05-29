"Europeos, el dormir tranquilos se ha terminado": Rusia manda un aviso a la UE tras el impacto de un dron en Rumanía

¿Qué está pasando? El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso ha alertado a la UE mientras Putin juega al despiste insinuando que el aparato no procedía de Moscú sino de Ucrania.

Rusia ha lanzado una amenaza a la Unión Europea tras el impacto de un dron ruso en Rumanía, que dejó dos heridos. Dmitri Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, advirtió a los europeos que "el dormir tranquilos se ha terminado". Aunque Putin insinúa que el dron podría ser ucraniano, la OTAN responsabiliza a Moscú. Las autoridades rumanas detectaron un enjambre de 43 drones rusos, siendo esta la primera vez que uno impacta en un edificio residencial. El Gobierno rumano ha expulsado al cónsul ruso, mientras la OTAN y líderes europeos condenan la acción. Volodímir Zelenski ha mostrado disposición para colaborar.

Rusia ha lanzado su amenaza a la Unión Europea. Ha lanzado su aviso, su advertencia, a todos los ciudadanos europeos. Lo ha hecho Dmitri Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, quien ha alertado las personas que viven en el Viejo Continente que "el dormir tranquilos se ha terminado".

Así lo ha dicho después del impacto de un dron ruso en Rumanía. De la caída de uno de estos aparatos en un bloque de viviendas en Galati que ha dejado dos heridos. Aunque Putin juega al despiste y pone en duda su origen, insinuando que puede ser ucraniano, en la OTAN tiene más que claro que el responsable de todo está en Moscú.

Fue a eso de la una de la madrugada cuando las autoridades rumanas detectaron la presencia de un dron cerca de la frontera con Ucrania en lo que dicen formaba parte "de un enjambre de 43 drones rusos". Y es que son hasta 28 las incursiones que ha habido desde el Kremlin en el espacio aéreo rumano, aunque está es la primera vez que uno de estos aparatos impacta contra un edificio residencial.

Ante esto, el Gobierno rumano se ha reunido de urgencias para tomar represalias contra el Kremlin, declarando persona non grata y expulsando al cónsul ruso de la ciudad de Costanza.

Mientras, la OTAN ha dejado claro que "Rusia ha cruzado otra línea roja". Así lo ha dicho Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en palabras a las que se han sumado otros como Pedro Sánchez, que tilda de "inaceptables" las "violaciones del Derecho Internacional por Rusia".

Para Georgia Meloni, este dron que ha impactado en Rumanía suponen un acto gravísimo, mientras que Friedrich Merz afirma que esto es solo la demostración de que Moscú irá a más: "La imprudente incursión de drones rusos muestra una vez más la disposición que tiene Rusia a la escalada".

Mientras Rusia solicita ayuda a Europea y a la OTAN, Volodímir Zelenski ya ha mostrado su disposición para colaborar en lo que sea necesario.

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