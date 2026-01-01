Venezuela anuncia la excarcelación de otras 88 personas detenidas desde las elecciones presidenciales de 2024

Los detalles El Gobierno venezolano ha tomado la decisión tras un proceso de "revisión integral" en el cual el Estado "evalúa de manera individual cada situación y adopta medidas cautelares".

El Gobierno de Venezuela ha anunciado la liberación de 88 personas detenidas en el contexto de la crisis política tras las elecciones presidenciales de 2024, sumándose a las 99 liberadas la semana anterior. Estas detenciones ocurrieron después de que Nicolás Maduro fuera proclamado presidente electo para un tercer mandato, lo que generó acusaciones de fraude por parte de la oposición y una serie de protestas. El Ministerio para el Servicio Penitenciario informó que las excarcelaciones se realizaron tras un proceso de "revisión integral", asegurando un enfoque humanista y de preservación de la paz, garantizando el respeto a los derechos humanos.

El Gobierno de Venezuela ha confirmado este jueves la excarcelación de 88 personas que habían sido detenidas en el contexto de crisis política que se desató tras las elecciones presidenciales de 2024 que se suman a las 99 que ya fueron liberadas durante la semana pasada.

Tras la proclamación de Nicolás Maduro como presidente electo para un tercer mandato, la oposición acusó al mandatario de fraude electoral y la crispación generada provocó una serie de protestas que las autoridades repelieron con centenares de detenciones.

Ahora, poco más de un año después, el Ministerio para el Servicio Penitenciario ha indicado que en las últimas horas se produjeron "88 nuevas excarcelaciones" de "personas privadas de libertad por delitos cometidos en el marco de acciones violentas de sectores extremistas, tras el proceso electoral del 28 de julio de 2024, orientados a generar desestabilización y a desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano".

El ministerio también ha detallado que estas excarcelaciones se dieron después de un proceso de "revisión integral" en el cual el Estado "evalúa de manera individual cada situación y adopta, conforme a la Ley, medidas cautelares, como parte de una política de justicia con enfoque humanista y de preservación de la paz".

"El Estado venezolano garantiza a las personas privadas de libertad un trato digno, el respeto a sus derechos humanos y la atención integral", apunta el despacho en el texto.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.