EEUU anuncia la muerte de tres personas en un nuevo ataque contra tres supuestas narcolanchas

Los detalles El Departamento de Guerra de Estados Unidos no ha facilitado más información al respecto de la operación más allá de que se llevó acabo horas antes de terminar 2025.

Estados Unidos ha intensificado sus ataques contra supuestas narcolanchas en el Pacífico oriental y el Mar del Caribe, informando de la muerte de tres personas en un reciente ataque durante Nochevieja. Este incidente se suma a las dos víctimas de un ataque previo, elevando el total a cinco muertes en dos días consecutivos. El Departamento de Guerra ha divulgado imágenes de las embarcaciones atacadas, confirmando que transitaban por rutas de narcotráfico. El Mando Sur de las Fuerzas Armadas ha comunicado que los ataques, ordenados por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, no revelan la ubicación exacta y podrían haber dejado supervivientes.

Estados Unidos prosigue con sus ataques contra supuestas narcolanchas, ya sea en el Pacífico oriental o en el Mar del Caribe, y ha anunciado la muerte de tres personas en un nuevo ataque realizado contra tres embarcaciones esta Nochevieja que se suman a las dos víctimas del ataque de este martes.

En total, el Ejército estadounidense ha acabado con la vida de cinco personas en estos dos ataques en días consecutivos. En este último, el Departamento de Guerra del país ha difundido las imágenes de tres embarcaciones que fueron disparadas en una ubicación desconocida.

"Inteligencia ha confirmado que las embarcaciones transitaban por conocidas rutas del narcotráfico y que traficaban con droga. Un total de cinco narco-terroristas han muerto durante estas acciones, tres en la primera embarcación y dos en la segunda", ha publicado el Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses en un comunicado.

El mensaje, publicado en redes sociales, viene acompañado por un vídeo en el que se puede ver el momento del impacto en cada una de las pequeñas embarcaciones. Además, destaca que el ataque fue ordenado por el secretario de Guerra (Defensa), Pete Hegseth.

No obstante, el comunicado no proporciona información sobre la ubicación de los ataques ni sobre el momento de los mismos salvo que se produjeron apenas unas horas antes de terminar 2025.

Ahora bien, habría posibles supervivientes que habrían saltado al agua intentando escapar.

