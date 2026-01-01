Ahora

Ocho días hospitalizado

Bolsonaro recibe el alta médica y vuelve a prisión para cumplir su condena de 27 años por golpismo

¿Qué ha pasado? El exdirigente brasileño abandonó la celda el 24 de diciembre con la autorización de la Corte Suprema para operarse de dos hernias inguinales.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, ha recibido el alta médico después de cuatro operaciones tras ocho días hospitalizado y ha regresado a la cárcel de la Policía Federal en la que cumple su condena de 27 años por golpismo.

El líder de la ultraderecha brasileña abandonó a las 21:43 hora peninsular de España el Hospital DF Star de Brasilia. Tras ello, le condijeron a la sede de la superintendencia de la Policía Federal de la capital brasileña en una caravana de vehículos policiales con una nutrida escolta de motociclistas.

El exdirigente de Brasil cumple desde noviembre su condena en una celda especial de la institución policial. El 24 de diciembre, después de la autorización de la Corte Suprema, abandonó dicha prisión para operarse dos hernias inguinales.

Su regreso a prisión se produjo pocas horas después de que la máxima corte rechazara la nueva petición de prisión domiciliaria por motivos humanitarios presentada por los abogados del capitán de la reserva del Ejército.

Los abogados alegaron que la salud del exmandatario está muy debilitada tras cuatro operaciones, ya que sus médicos aprovecharon para realizarle tres cirugías para resolverle la crisis de hipo de la que se queja desde hace varios meses. Pidieron por ello que se le concediera la prisión domiciliaria por motivos humanitarios y de salud.

Bolsonaro fue condenado en septiembre por la Corte Suprema por "liderar" un complot para intentar "perpetuarse en el poder" después de perder las elecciones presidenciales de 2022 ante el actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva. Además de la condena, el exmandatario está inhabilitado para disputar elecciones hasta 2060.

Pese a que cumplía su pena inicialmente en prisión domiciliaria, De Moraes ordenó su reclusión en régimen cerrado luego de que el expresidente violentara la tobillera electrónica que portaba.

