Al menos dos muertos en el quinto día de protestas en Irán por la grave crisis económica en el país

Al menos dos personas han muerto en el quinto día de manifestaciones en Irán. En la quinta jornada consecutiva de protestas contra el Gobierno en varias provincias del país iraní en las que la población está mostrando su descontento por la enorme crisis económica y energética que sufre el lugar.

Las víctimas en los enfrentamientos con la Policía se han registrado en la ciudad de Lordegan, después de que varias personas lanzaran piedras a edificios como la oficina del gobernador o la mezquita, y también a los agentes de las fuerzas de la seguridad según informan en la agencia semioficial Fars.

La organización no gubernamental Hengaw, con sede en Noruega, ha confirmado el balance de víctimas mortales "después de que las fuerzas represivas del Gobierno abrieran fuego contra los manifestantes" que, indican, tenían 21 y 28 años.

Kazem Nazari, fiscal general del condado de Kodasht, ha expresado en declaraciones recogidas por IRIB, la televisión pública iraní, que "algunas personas han provocado disturbios coreando consignas desestabilizadores y realizando actos destructivos".

"Gracias a la actuación decisiva del sistema judicial y a la cooperación de los servicios de Inteligencia, seguridad y orden público, la situación en el condado ha vuelto a la calma y se han tomado medidas para mantener la seguridad", ha expuesto.

Y es que la situación en Irán es de protesta. De manifestaciones día tras día por la gran crisis que hay en el país. Al grito de muerte a Jamenei, miles de personas se han movilizado para mostrar su descontento, con una moneda en caída libre y con una inflación disparada, haciendo del mercado económico iraní un escenario de inestabilidad total.

Las protestas comenzaron por la huelga general de los comerciantes en el bazar de Teherán, que cerraban todos sus negocios y marchaban por las calles. En varias universidades, los estudiantes también han realizado concentraciones para mostrar su rechazo al presidente.

A pesar del despliegue de las fuerzas de seguridad para tratar de contener las protestas nada es suficiente para calmar las aguas de una sociedad asfixiada por una economía en declive, cada vez más descontenta con los ayatolás.

