Mamdani se da un baño de masas ante miles de personas y promete "una nueva era" para Nueva York

Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York, se ha convertido en la gran esperanza del Partido Demócrata y de la izquierda en Estados Unidos. El primer edil, en su discurso en la toma de posesión ante miles de personas, ha prometido "una nueva era" para la ciudad que nunca duerme y servir tanto al millón de personas que le votaron como a los que no.

"Sé que algunos ven esta administración con desconfianza o desdén, o que ven la política permanentemente rota. Les prometo esto, si usted es neoyorquino yo soy su alcalde", ha afirmado.

De 34 años, Mamdani es el primer alcalde musulmán en la historia de la ciudad. En su discurso unificador tuvo alusiones a la diversidad social que caracteriza a Nueva York, y reivindicó la "valentía" para cumplir con todas sus promesas de atajar el alto coste de vida.

"Me han dicho que esta es la ocasión para reajustar las expectativas y que debería usar esta oportunidad para alentar a la gente de Nueva York a pedir poco y esperar menos aún. Yo no voy a hacer eso", ha expuesto.

En los 20 minutos de discurso, Mamdani ha apelado a los neoyorquinos a través de sus experiencias creciendo y viviendo en la ciudad y se ha propuesto demostrar que "la izquierda puede gobernar" y "dar ejemplo".

"Fui elegido como demócrata socialista y gobernaré como un demócrata socialista", ha afirmado un Mamdani que prometió "una agenda de seguridad, asequibilidad y abundancia", a la par que ha sugerido que impulsará la función pública al criticar que las anteriores administraciones "acudieron al sector privado mientras la mediocridad de quienes servían al público".

En sus palabras, ha adelantado una "reforma del sistema fiscal de las propiedades roto" y "un departamento de seguridad comunitaria que abordará la crisis de salud mental y permitirá a la Policía centrarse en su trabajo".

Miles de personas han querido arropar al alcalde en su toma de posesión a pesar del intenso frío. Entre los presentes, celebridades como Susan Sarandon o John Turturro y políticos como Bernie Sanders, una de las inspiraciones de Mamdani.

Fue él quien le guio en su juramento, dando antes un discurso en el que reclamó "un Gobierno que trabaje para todos y no solo para los ricos".

"Compartiste tus sueños y esperanzas de futuro par esta ciudad. En el proceso te enfrentaste al 'establishment' demócrata y republicano, al presidente de EEUU y a algunos oligarcas enormemente ricos. Los venciste en el mayor revés político de la historia moderna estadounidense", ha expresado Sanders ante miles de neoyorquinos en la toma de posesión de Mamdani.

De un Mamdani que, con su victoria en Nueva York, se ha convertido en la ilusión de los Demócratas en EEUU tras el triunfo de Trump en una era en la que las ideas de derechas y conservadoras parecen predominar en el país.

