Israel vuelve a violar el alto el fuego con Hizbulá y ataca "posiciones militares" en el sur de Líbano

Nueva ofensiva de Israel contra Hizbulá. El Ejército del país hebreo ha anunciado este martes el inicio de una nueva ronda de ataques contra el partido-milicia en el sur del Líbano, donde ha bombardeado "infraestructuras militares" y un "campo de entrenamiento", violando una vez más el alto el fuego acordado entre el Gobierno de Benjamin Netanyahu y el grupo islamista.

A través de un comunicado, las fuerzas israelíes han detallado que este supuesto campo que ha sido blanco del ataque habría sido utilizado por Hizbulá para "entrenar a sus operativos, realizar simulacros de ataques con fuego real y poner a prueba su armamento y fuego de artillería". "Con estas operaciones, hemos destruido infraestructura terrorista y zonas utilizadas para lanzar ataques", ha apuntado el comunicado castrense.

Además, el Ejército del país judío ha detallado que los ataques han sido efectuados "contra edificios utilizados por Hizbulá para almacenar armamento" que, según Tel Aviv, supone "una amenaza real para Israel".

Israel vuelve a incumplir el alto el fuego

El Ejército israelí ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano pese al alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, que también han sido condenadas rotundamente por la ONU.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

