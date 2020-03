La Comunidad de Madrid es una de las más afectadas por el coronavirus debido al auge repentino en sus casos confirmados, así como la cantidad de contagios locales que se han producido. Y es que, muchos de los casos detectados en la región no son importados, es decir, los pacientes no viajaron a zonas de riesgo.

En concreto, el municipio madrileño que más preocupa es el de Torrejón de Ardoz, donde hay varias líneas de contagio. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha explicado que "hay casos asociados a viajes, casos identificados a partir del contacto" con los primeros infectados y, por último, positivos "asociados a un grupo religioso evangelista".

En Torrejón de Ardoz, en Madrid, se estudian varios puntos de contagio

Pero las autoridades sanitarias no han podido detectar el origen exacto de la cadena de contagio. "No tenemos claro cuál es el punto de infección, todavía no está claro ni sabemos si podemos llegar a determinarlo", ha indicado Simón en rueda de prensa tras asistir al Comité de Seguimiento y Evaluación del coronavirus.

En cuanto al mencionado grupo religioso de Torrejón, ha destacado que los contagios producidos en su interior podrían estar relacionados con otros colectivos de este tipo y la infección podría haberse producido a través de una persona que viajara a una de las zonas afectadas. "Se han identificado varios casos y estamos investigando si podrían tener relación o no con otros casos aislados. Podrían haberse infectado por una persona que viajara al extranjero", ha añadido.

Cabe recordar que el primer caso de coronavirus en este municipio madrileño fue el de un hombre de 77 años que se encuentra en estado grave ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Torrejón. Además, otra mujer que reside en esta localidad viajó a Ecuador hace unos días, donde fue diagnosticada con la infección e ingresó en estado grave.