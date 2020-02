Uno de los dos nuevos pacientes con coronavirus detectados en la Comunidad de Madrid está en la UCI en situación clínica "relativamente grave", según la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes. Se trata de un hombre de 77 años que llevaba ingresado desde el 15 de febrero.

El otro paciente tiene 50 años, está hospitalizado desde el 24 de febrero, y está estable. Ha sido ahora cuando se les ha practicado la prueba y han dado positivo. Ambos están "aislados en una habitación con presión negativa" y de momento se ha descartado el traslado a otro hospital.

Ninguno de los dos tienen vínculo de viaje a zona de riesgo, ni en Italia ni en China, y se está estudiando los contactos tanto profesionales del hospital como amigos y conocidos, ha añadido la consejera. Ha explicado que lo primero que se está haciendo es el estudio para ver los antecedentes epidemiológicos, para saber de dónde viene el contacto, y por otro lado el estudio de contactos.

Ninguno de los dos pacientes detectados en Madrid habían viajado a Italia o China.

Entre los dos pacientes, han apuntado, no ha habido vínculo, y están estudiando si se conocían de antes: "Por el tiempo que llevan ingresados no parece que tengan ninguna relación de fuera".

Tanto el de estas dos personas como el del hombre ingresado en Sevilla son casos no importados y bajo investigación. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, lo ha confirmado: "Tenemos tres casos ahora mismo que se están investigando".

Casos no importados

"Uno es Andalucía -ha apuntado-. Veremos las implicaciones que puede tener si no encontramos vínculo con un país de fuera, habrá que ver período de incubación y más casos asociados a él. Ver si una posible transmisión en esta comunidad autónoma puede suponer un problema de salud", ha explicado Simón.

Sobre los nuevos detectados en la Comunidad de Madrid "esta madrugada", "parece que no han viajado fuera de España, pero hay que seguir con ello". Ha adelantado que tanto en el caso andaluz como en el de Madrid "no se detecta transmisión comunitaria de momento".

"No tenemos transmisión comunitaria descontrolada y no tenemos entradas masivas de casos importados", ha insistido Fernando Simón, que ha dicho que se trata de una enfermedad banal, pero añade: "Es esperable pero no deseable un fallecimiento".

Nuevo criterio de Sanidad

El paciente de Andalucía dio positivo tras cambiar el criterio el Ministerio de Sanidad. "Este paciente está ingresado en aislamiento con un tratamiento habitual en estos casos. Está evolucionando favorablemente. No se ha confirmado ningún otro caso. Las personas de su entorno han dado negativo", según Inmaculada Salcedo, portavoz del Comité Asesor de Coronavirus.

Según explicó este miércoles en rueda de prensa, el paciente ingresó por una neumonía que ahora ha dado positivo en coronavirus. "Al cambiar el criterio del ministerio y hacer más pruebas es cuando ha dado el positivo", ha añadido la portavoz. Se trata así del primer caso detectado tras el cambio de criterio de Sanidad.