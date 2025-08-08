Ahora

De película americana

Entre uniformes, peinados perfectos y coreografías: arranca la 'Bama Rush', la gincana para entrar en las fraternidades de la Universidad de Alabama

El contexto Durante la semana, las participantes pasan diferentes fases hasta que en el 'Big Day' las casas eligen a sus ganadoras y nuevas 'hermanas universitarias'. En esta última ceremonia se entregan sobres a las 'debutantes' y se les traslada la decisión final.

La realidad muchas veces supera la ficción. Es el caso de la maratón de 'Bama Rush', la gincana americana que es el evento más importante del año para aquellas que quieran acceder a las fraternidades de la Universidad de Alabama.

Entre uniformes, purpurina y coreografías, cientos de jóvenes se han personado en las inmediaciones de las instalaciones educativas para participar en un casting de lo más curioso.

Las aspirantes a las fraternidades deben demostrar que tienen todo aquello que buscan las organizadoras mostrando su mejor versión con peinados perfectos, outfits elaborados y sonrisas infinitas. Asimismo, preparan diferentes bailes, que suelen hacerse virales en TikTok, en los que muestran su coordinación.

Las redes sociales de las participantes se llenan de vídeos en los que se preparan para cada jornada o en los que muestran un poco más de su día a día, los cuales son vistos y seguidos por millones de personas.

Durante la semana pasan diferentes fases hasta que en el 'Big Day' las casas eligen a sus ganadoras y nuevas 'hermanas universitarias'. En esta última ceremonia se entregan sobres a las 'debutantes' y se les traslada la decisión final.

Pero todo tiene un precio: convivir en una hermandad puede costar unos 9.000 euros por semestre.

