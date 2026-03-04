Al menos 101 desaparecidos tras el ataque de un submarino a un buque iraní frente a las costas de Sri Lanka

Los detalles Según avanza la agencia Reuters, que cita a fuentes de la Armada y el Ministerio de Defensa de Sri Lanka, el ataque habría dejado 78 heridos.

Un ataque de un submarino a un buque iraní frente a las costas de Sri Lanka ha dejado al menos 101 personas desaparecidas y 32 heridas, según fuentes de la Armada y el Ministerio de Defensa de Sri Lanka. El incidente ocurrió cuando el buque emitió una señal de socorro, lo que llevó a la armada a iniciar operaciones de rescate. Hasta ahora, 79 personas han sido rescatadas, aunque una de ellas falleció en el hospital. Paralelamente, el Ejército de Estados Unidos informó haber destruido 17 barcos militares de Irán y varios misiles balísticos en una operación reciente.

Al menos 101 personas están desaparecidas y 78 han resultado heridas tras el ataque de un submarino a un buque iraní frente a las costas de Sri Lanka

La agencia Reuters avanza esta información citando a fuentes de la Armada y el Ministerio de Defensa de Sri Lanka. Un portavoz de la Marina de Sri Lanka ha rebajado posteriormente la cifra de heridos a 32 personas, que ya se encuentran hospitalizadas en el Hospital Nacional de Galle.

El ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka declaró al parlamento ese mismo día que la armada había respondido a una llamada de socorro del buque e iniciado las operaciones de rescate a las 6:00 horas (12:30 GMT).

"Lo que sabemos hasta el momento es que 79 personas fueron rescatadas y trasladadas al hospital, y una de ellas resultó gravemente herida. Se cree que otras 101 están desaparecidas y el buque se ha hundido", declaró una fuente de la armada de Sri Lanka, que pidió no ser identificada. Las fuentes indicaron que una de las personas trasladadas al hospital había fallecido.

El ministro de Asuntos Exteriores, Vijitha Herath, no ofreció más detalles en el parlamento, pero afirmó que el ejército había rescatado al menos a 30 personas que se encontraban a bordo y que Sri Lanka tomaría las medidas pertinentes. Los medios locales informaron que el barco había dado señales de estar en peligro frente a la costa de Galle, en el sur de Sri Lanka, y que los heridos habían sido ingresados ​​en un hospital de la ciudad.

Durante la madrugada de este miércoles, el Ejército de Estados Unidos aseguró haber destruido 17 barcos militares de Irán, así como centenares de misiles balísticos durante los operativos realizados una vez concluida la misión Furia Épica del pasado fin de semana.

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos indicó en una actualización, publicada en su cuenta de X, que decenas de sus aviones bombarderos destruyeron 17 barcos y un submarino durante una misión en un puerto militar en el sur de la nación islámica. Un total de 2.000 objetivos han sido atacados, incluidos 100 misiles balísticos que fueron destruidos, de acuerdo con el almirante Brad Cooper, titular del Comando Central.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.