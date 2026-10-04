Ucrania denuncia otro ataque ruso a un puente Kyiv en una nueva jornada de bombardeos masivos que ha dejado ocho muertos y casi 100 heridos

¿Qué ha pasado? Las fuerzas de Putin han concentrado sus ataques en la capital ucraniana y en las provincias de de Járkov y de Sumi, donde han matado a cinco y a tres personas respectivamente.

Rusia continúa su ofensiva sobre Ucrania, lanzando bombardeos diarios que en las últimas 24 horas han dejado al menos ocho muertos y casi 100 heridos. El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, denunció ataques rusos al Puente Norte y al suministro de calefacción, provocando escasez de agua caliente. Volodímir Zelenski informó sobre el lanzamiento de 135 drones rusos, causando daños en Kyiv y otras regiones como Járkov y Sumi. En medio de estos ataques, el canciller alemán Friedrich Merz visitó Ucrania para coordinar el envío de drones interceptores. La operación 'Vivaldi' del Ejército ucraniano ha recuperado 125 km² de territorio.

Rusia sigue masacrando Ucrania. Sigue lanzando día tras día más y más bombas sobre un país al que lleva atacando más de cuatro años y medio. Que, en las últimas 24 horas, ha visto como las ofensivas rusas dejan al menos ocho muertos y casi 100 heridos por ataques contra diversas regiones de un territorio que, de nuevo, ha denunciado que las fuerzas de Vladímir Putin han puesto el foco en el Puente Norte de Kyiv.

Así lo ha afirmado Vitali Klitschko, alcalde de la ciudad, informando además de un segundo ataque ruso contra el suministro principal de calefacción de la zona: "Ha provocado una escasez temporal de agua caliente en el barrio de Desnianskyi".

Ante estos ataques, Volodímir Zelesnki ha denunciado de nuevos ataques contra la infraestructura de la capital en una noche en la que "los rusos han lanzado 135 drones contra Ucrania".

En Kyiv, además de los daños materiales, las ofensivas rusas han dejado dos heridos, concentrando las principales víctimas mortales en las provincias de Járkov y de Sumi.

En la primera, las autoridades ucranianas han informado de cinco fallecidos y 49 heridos por el impacto de bombas en zonas residenciales e infraestructuras eléctricas. En Sumi, los bombardeos han acabado con la vida de tres personas y han dejado diez heridos.

El resto de heridos se ha registrado en las provincias de Dnipró, Donetsk, Jersón, Zaporiyia y Mikolaiv, donde los proyectiles han afectado a edificios residenciales, instalaciones portuarias y redes de suministros esenciales.

Todo, en plena visita de Friedrich Merz, canciller de Alemania, a Ucrania. El objetivo, ultimar el envío de drones interceptores y proyectiles de largo alcance ante la "llegada de semanas decisivas" conforme se acerca el invierno.

"Si nadie detiene a Rusia, su máquina de guerra terminará centrándose en nosotros, tarde o temprano", ha afirmado el canciller ya desde Kyiv.

La operación 'Vivaldi', la contraofensiva emprendida por el Ejército ucraniano desde el pasado 15 de septiembre en el este del país, ha conseguido rebañar unos 125 kilómetros cuadrados de territorio, según Zelenski, mientras el Ministerio de Defensa ruso informa por su parte de la entrada de sus fuerzas en pequeñas poblaciones, generalmente desocupadas y que se convierten en puntos de abastecimiento.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido