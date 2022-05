Las Fuerzas Armadas de Ucrania han afirmado que las tropas rusas "no dejan de infligir ataques aéreos" en la planta Azovstal, en Mariúpol, donde además han fallado los corredores humanitarios, según ha informado el asesor del alcalde, Petro Andriushchenko. "En Mariúpol, los principales esfuerzos de los ocupantes rusos se centran en bloquear y tratar de destruir nuestras unidades en el área de la planta de Azovstal. El enemigo no deja de infligir ataques aéreos", han señalado las Fuerzas Armadas de Ucrania en su último informe.

Por su parte, Andriushchenko ha hecho hincapié en que en Mariúpol prácticamente no hay agua, comida y espacios para vivir, una situación que ha precipitado que las autoridades ucranianas hayan propuesto a Rusia el intercambio de combatientes de la plata siderúrgica a cambio de prisioneros rusos.

Asimismo, en otro punto del país, el jefe de la administración militar Regional de Chernígov, Viacheslav Chaus, ha informado a través de Telegram de que hay muertos y heridos -de momento se desconoce un balance- por bombardeos en escuelas, edificios de oficinas y casas privadas en Novgorod-Siversky. Asimismo, el alcalde de Lozova, Sergei Zelenski, ha señalado que, como consecuencia de un bombardeo de las tropas rusas, un almacén de productos agrícolas ha sido destruido en esta región de Járkov.

Mientras haya guerra en Ucrania no podemos dar garantías a ningún ucraniano"

En este sentido, ha indicado que no hay peligro terrestre para la localidad, pero sigue habiendo peligro de posibles misiles, tal y como ha recogido la agencia de noticias Unian. Además, la cadena estadounidense CNN, ha recogido que las fuerzas ucraianas han destruido dos puentes en el río Donets para frenar el avance ruso en la provincia de Lugansk, según una imagen satelital recopilada por BlackSky.

Y el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha señalado a esta misma cadena que no puede garantizar la seguridad de los residentes de Kiev. "Mientras haya guerra en Ucrania no podemos dar garantías a ningún ucraniano", ha indicado, agregando que no descarta un posible ataque de las fuerzas rusas a la ciudad. Precisamente en Kiev, a última hora de este miércoles, el cine Tampere ubicado en el distrito Solomianskyi de la capital ucraniana, se ha incendiado, sin que por ahora estén claras las causas, según han informado las agencias de noticias ucranianas.

Rusia, con la mirada fija en Donetsk y Lugansk

Por su parte, las tropas rusas continúan un día más realizando operaciones ofensivas en lo que denominan la Zona Operacional del Este de Ucrania, para controlar las regiones de Donetsk y Lugansk, ambas prorrusas, y en Jersón, en el sur y parcialmente en su poder, para mantener el corredor terrestre con la Crimea ocupada. Según el informe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ciertas unidades del ejército de Bielorrusia continúan vigilando la frontera entre Ucrania y el país vecino, concretamente en las regiones de Brest y Gomel.

En opinión de los militares ucranianos, todavía existe la amenaza de ataques con misiles y bombas contra objetivos ucranianos desde el territorio de Bielorrusia. Unidades reforzadas del servicio fronterizo bielorruso, FSB, y grupos de las fuerzas armadas rusas están alerta en los puntos de cruce y en las zonas fronterizas de las regiones rusas de Bryansk y Kursk. Además, las tropas rusas dispararon fuego de artillería contra asentamientos en el distrito de Horodnia, en la región de Chernígov, y lanzaron un ataque aéreo contra un asentamiento en el distrito de Shostka, en la región de Sumy, todas ellas cercanas a la frontera bielorrusa.

Por otra parte, en el norte de la región de Járkov, muy castigada por los ataques rusos de los últimos días que desde ahí tratan de ocupar Donetsk, las fuerzas invasoras atacan con artillería a las tropas ucranianas para ocasionar pérdidas en almacenamientos de armas y equipo militar, principalmente. Es en Donestk donde los rusos tratan de reponer las unidades que sufrieron bajas y brindar apoyo logístico al grupo, por lo que han vuelto a desplegar alrededor de 300 unidades de armas y equipo militar, según indica el parte castrense.