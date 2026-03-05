Monrosi afirma que lo peligroso es la deriva impuesta al mundo por Trump: "El único que le está plantando cara es Pedro Sánchez"

El periodista José Enrique Monrosi se muestra tajante con la postura de España ante la guerra de Irán y recuerda lo que pasó en 2003: "La conclusión generalizada para todo el mundo en España, excepto para Aznar, es que si pudiéramos volver atrás, seguramente haríamos justo lo contrario de entonces".

Algunos periodistas y analistas aseguran que Pedro Sánchez puede estar poniendo el peligro nuestra seguridad por no estar junto a EEUU en la guerra de Irán por motivos electorales. España ha mostrado tajante su postura en contra de esta guerra que viola el derecho internacional y lo ha resumido en cuatro palabras: "No a la guerra", aseguró el presidente del Gobierno en una comparecencia desde La Monclao.

"Lo peligroso es la deriva impuesta al mundo por Donald Trump, por el presidente de los Estados Unidos", afirma contundente el periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es. Así, recuerda el periodista la postura en 2003 del entonces Gobierno de España, el PP de José María Aznar, ante la guerra de Irak.

"Estamos ante la oportunidad, en cierta forma, de volver la vista atrás y pensar si volveríamos a repetir como país los pasos que dimos entonces y la postura que adoptamos con la guerra de Irak. ¿Estamos orgullosos de aquello?", pregunta Monrosi para responder así: "Creo que la conclusión generalizada para todo el mundo en este país, excepto para José María Aznar, es que si pudiéramos volver atrás, seguramente haríamos justo lo contrario".

Y justo lo contrario de entonces, añade Monrosi, es lo que está haciendo ahora el Gobierno de Pedro Sánchez: "Se le podrá achacar luego las motivaciones, si lo hace por principios o por política interior, pero lo que está claro es que habrá muchos trumpistas en Estados Unidos y muchos trumpistas en otros lugares del mundo, pero también hay muchos millones de antitrumpistas en el mundo que están viendo a dónde lleva el presidente de los Estados Unidos al planeta y el único que le está plantando cara es Pedro Sánchez", asegura y remata Monrosi.

