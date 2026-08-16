Israel anuncia que ha matado a un supuesto "alto comandante" de Hizbulá en un bombardeo sobre el sur de Líbano

¿Qué ha pasado? Con un alto el fuego vigente que los israelíes se saltan casi todos los días, un portavoz de las FDI ha confirmado la muerte de Abú Hasán Alaa, quien según dicen "participó en la promoción de numerosos planes terroristas".

El Ejército de Israel ha informado sobre la muerte de Abú Hasán Alaa, un presunto alto cargo de Hizbulá, en un ataque en Deir ez Zaharani, al sur de Líbano. Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Alaa era un alto comandante de la unidad 'Badir' de Hizbulá y estaba involucrado en planes terroristas, incluyendo el uso de drones explosivos. Este ataque se produjo a pesar de un acuerdo de alto el fuego alcanzado en junio entre Líbano, Israel y Estados Unidos. Desde la reanudación de los combates en marzo, más de 4.300 personas han muerto en Líbano por ataques israelíes.

El Ejército de Israel ha anunciado la muerte de un presunto alto cargo de Hizbulá en un ataque contra la localidad Deir ez Zaharani en el sur de Líbano.

El hombre en cuestión sería Abú Hasán Alaa, descrito por los israelíes como "un alto comandante de la unidad 'Badir' de la organización terrorista Hizbulá", tal y como ha indicado un portavoz de las FDI.

El Ejército israelí, en su comunicado, confirmó que "en el momento del ataque, la familia de Hasán se encontraba con él" y que "según las denuncias, resultó herida", pero insistió en que ellos no eran el objetivo del ataque.

Además, mientras que desde Líbano las autoridades recalcaron que el edificio bombardeado por Israel constituía una vivienda, el Ejército israelí no dudó en denominarlo "cuartel general militar" y acusó a Hasán de usar a su propia familia "como escudos humanos".

El ataque en cuestión contra el municipio de la gobernación libanesa de Nabatiyé se produjo a pesar del acuerdo alcanzando por ambas partes, además de por EEUU, en junio. El pacto, entre otras cosas, contempla un alto el fuego que los hebreos se saltan un día sí y otro también.

El Ejército ha justificado su bombardeo alegando que Alaa "participó en la promoción de numerosos planes terroristas, incluyendo el lanzamiento de drones explosivos" contra sus efectivos en Líbano.

Las autoridades de Líbano e Israel alcanzaron una tregua el pasado abril, después de que Hizbulá y las FDI retomaran sus combates el 2 de marzo, días después de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Desde entonces, más de 4.300 personas han muerto en Líbano a causa de ataques del Ejército israelí.

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