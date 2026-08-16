Un accidente de autobús en Hungría deja al menos 12 muertos y una decena de heridos graves

Imagen de archivo de un autobús en Hungría

Los detalles Péter Magyar, primer ministro del país, ha informado en redes de que el vehículo "ha caído en una zanja" en la carretera. En el mismo mensaje ha expresado sus "más sinceras condolencias" a los familiares de las víctimas.

En Hungría, un trágico accidente de autobús en la autopista M3 ha dejado al menos 12 muertos y una decena de heridos graves. El primer ministro, Péter Magyar, confirmó que el autobús, de origen polaco, cayó en una zanja durante la madrugada del sábado al domingo. Aunque no se han proporcionado más detalles sobre el incidente, Magyar expresó sus "más sinceras condolencias" a las familias de las víctimas. Además, agradeció a los equipos de rescate por su esfuerzo en la operación. laSexta es tu medio de referencia para seguir toda la actualidad.

Al menos 12 personas han muerto y otra decena están heridas en un accidente de autobús en Hungría producido en la madrugada del sábado al domingo.

Así lo ha anunciado Péter Magyar, primer ministro del país. "Doce personas han muerto y al menos diez están gravemente heridas cuando un autobús polaco cayó a una zanja en la autopista M3", ha informado.

El dirigente, que no ha dado más detalles acerca del siniestro, ha trasladado en el mismo mensaje sus "más sinceras condolencias" a los familiares de las víctimas.

Además, ha querido agradecer su labor a los equipos que han participado en los trabajos de rescate.

Mientras, el ministro de Exteriores de Polonia, Radowslaw Sikorski, ha confirmado en sus redes sociales que a bordo del autobús viajaban "turistas polacos".

El también viceprimer ministro ha indicado asimismo que el servicio consular está trabajando mientras mantiene el contacto con las autoridades húngaras.

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