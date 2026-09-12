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Como una mafia

Así estaría engañando Rusia a migrantes para que combatan en la guerra: "Se les dice que van a servir en cocinas, en labores de logística..."

Los detalles Amnistía Internacional denuncia que el 'modus operandi' es el de las mafias: "Dicen que tienen que viajar a Moscú para recoger el camión con el que van a trabajar en Polonia, pero en Moscú les retiran el pasaporte y el móvil y son trasladados al frente".

Soldados en el frente de Ucrania
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Putin no está dispuesto a detener su invasión de Ucrania, a pesar de la enorme sangría de medios y hombres. Hasta 500.000 soldados rusos habrían muerto ya en los cuatro años y medio de guerra, según Ministerio de Defensa británico.

La cifra es tan alta que el Ejército ruso estaría llamando para pelear en el frente de Ucrania a ciudadanos de otros países, como Corea del Norte. Ellos fueron oficialmente desplegados. Sin embargo, otros, según denuncia Amnistía Internacional, han sido engañados para que se unas a sus filas.

"Se les dice que van a servir en cocinas o en labores de logística y, de repente, son trasladados al frente en Ucrania", señala al respecto Carlos de las Heras, responsable de Amnistía Internacional en Europa y Oriente Medio.

El mismo 'modus operandi' de las mafias

El 'modus operandi' sería el mismo que el de las mafias. A través de redes, lanzan el anzuelo que llega hasta sus propios países, como Sudáfrica. "Les dicen que tienen que viajar a Moscú para recoger el camión con el que van a trabajar en Polonia y una vez están en Moscú, les retiran el pasaporte y el teléfono móvil y en un plazo de unas dos semanas son trasladados al frente", subraya Carlos de las Heras.

Es el propio Ejército ruso el que en algunas ocasiones, según Amnistía Internacional, paga este desplazamiento. Y si los de fuera no están a salvo, los que viven dentro, en territorio ruso, peor aún. Es el caso, por ejemplo, de "los hombres de Sri Lanka que, cuando se niegan a ir al frente, les dicen que como su visado ha caducado, si no van al frente, serán automáticamente deportados", denuncia el responsable de Amnistía Internacional en Europa y Oriente Medio.

Y es que por mucho músculo que saque Rusia, a estas alturas, el mundo conoce ya la debilidad en sus filas, en una guerra que ya es demasiado larga y con una sociedad cansada de sacrificar a los suyos.

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