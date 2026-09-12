Trump responde a los demócratas e insiste en que "hará realidad" el 'dividendo Trump' de 5.000 dólares: "¡Lo digo en serio!"

¿Qué ha dicho? Tras las críticas de los demócratas, el presidente de EEUU ha vuelto a usar las redes sociales para confirmar que tal obsequio "se hará realidad": "El pueblo de nuestro país se lo merece".

Donald Trump prometió entregar 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si los republicanos ganan las elecciones de medio mandato, un evento que considera un plebiscito sobre sus políticas. A pesar de las críticas demócratas, Trump reafirma su compromiso con lo que llama "el 'dividendo Trump", asegurando que se convertirá en realidad si los republicanos triunfan el 3 de noviembre. Trump compara esta promesa con el pago de casi 1.780 dólares a las Fuerzas Armadas en diciembre, destacando el éxito económico de su Administración. Sin embargo, Estados Unidos enfrenta una deuda pública de 40 billones de dólares. Aproximadamente 230 millones de estadounidenses votarán para elegir a los miembros de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, gobernadores y otros cargos estatales y locales.

Cinco mil dólares a cada adulto estadounidense. Esa fue la promesa de Donald Trump. Eso fue lo que dijo el presidente de Estados Unidos que iba a dar a la ciudadanía en caso de que los republicanos ganasen las elecciones de medio mandato. En caso de que se alzasen con el triunfo en esas 'midterms' tan importantes que bien se pueden tomar como un plebiscito a las políticas del magnate neoyorquino desde su regreso a la Casa Blanca.

Y ha vuelto a hablar de ello. Lo ha hecho después de las críticas del Partido Demócrata reafirmándose en su idea. Confirmando que eso que ha llamado "el 'dividendo Trump" será una realidad en caso de que los republicanos tengan algo que celebrar ese día 3 de noviembre.

"El 'dividendo Trump' de 5.000 dólares está siendo criticado por los demócratas. ¡Cuando digo algo, lo digo en serio!", ha exclamado el presidente en redes sociales.

Porque, insiste, esa promesa es algo que "se hará realidad": "El pueblo de nuestro país se lo merece".

Así lo ha dicho Trump, hablando de que tal propuesta se hará realidad como, según dice él mismo, se hizo en diciembre cuando se decidió entregar cheques de casi 1.780 dólares a los miembros de las Fuerzas Armadas.

"Parecía un proyecto condenado al fracaso. Todos decían que no se podía hacer, pero se hizo. Nuestros patriotas militares recibieron el dinero y les encantó", ha dicho Trump.

El presidente de EEUU ha justificado tal promesa sacando pecho por el, según él, "tremendo éxito económico" que ha logrado su Administración. EEUU, a pesar de las palabras de Trump, tiene una deuda pública de 40 billones de dólares que está elevando los costes de endeudamiento.

Sea como termine siendo, unos 230 millones de estadounidenses están llamados a las urnas para votar en las elecciones de mitad de mandato, en las que se eligen a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes y a un tercio de los miembros del Senado.

Además, se deberán ocupar tres escaños vacantes en la Cámara Alta y también se elegirán 36 gobernadores y decenas de cargos ejecutivos a nivel estatal y local.

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