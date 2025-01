Trump, respaldado por la cúpula tecnológica: Musk, Zuckerberg, Cook, Pichai y Bezos arropan al nuevo presidente de EEUU

Donald Trump, respaldado por la cúpula tecnológica mundial. Con Elon Musk a la cabeza, Zuckerberg, Cook, Pichai y Bezos han presenciado la toma de posesión de Trump desde un lugar privilegiado: justo detrás de su familia. O lo que es lo mismo: Tesla, Meta, Apple, Google y Amazon, rendidas al nuevo presidente.

Y no solo eso, sino que los magnates tecnológicos Jeff Bezos y Mark Zuckerberg han acompañado al recién nombrado presidente de EEUU, Donald Trump, al oficio religioso previo a su toma de posesión en una iglesia cercana a la Casa Blanca. Trump llegó a la iglesia antes de las 9 horas local acompañado de su esposa, Melania, y del hijo de ambos, Barron, que se sentaron al lado del matrimonio vicepresidencial, JD y Usha Vance.

Las tecnológicas también han demostrado su apoyo en forma de donaciones: Amazon, Meta, Google y OpenAI han hecho donaciones de un millón cada una al fondo inaugural de Trump. Por su parte, Musk fue el mayor donante durante la campaña política de Trump en 2024. De acuerdo con The New York Times, en la capital de Estados Unidos habrá decenas de eventos que suponen grandes sumas de dinero en lujosos hoteles y restaurantes.

Por su parte, Zuckerberg ha sido el responsable de organizar un baile de gala posterior a la ceremonia para celebrar a Trump con la mega donante republicana Miriam Adelson. Otra empresa tecnológica que organizará eventos es Spotify, que ofrecerá un 'brunch' con Joe Rogan, Megyn Kelly y Ben Shapiro.

El mundo de las criptomonedas también ha desplegado la alfombra roja para Trump con un 'Crypto Ball', evento que ya vendió todas sus entradas, que se celebrará el viernes por la noche y contará con la actuación del rapero Snoop Dogg . El evento ha sido organizado por la industria de las criptomonedas para celebrar lo que la invitación llama "el primer presidente 'cripto", de acuerdo con The New York Times. El rotativo también destaca que MAGA Inc., un súper PAC pro-Trump, está organizando una "recepción VIP" en el Crypto Ball, con una entrada de 100.000 dólares por persona.