La ETA para entrar a Reino Unido, más estricta: novedades sobre la autorización para viajar al país británico

Desde abril de 2025 es obligatorio solicitar una Autorización Electrónica de Viaje (ETA) para entrar en Reino Unido, pero a partir del 25 de febrero de 2026, las normas sobre inmigración se vuelven más estrictas.

Aunque Reino Unido abandonó la Unión Europeaen enero de 2020, en términos turísticos no se vivieron grandes cambios hasta 2025, cuando entró en vigor la obligatoriedad de la Autorización Electrónica de Viaje (ETA), un permiso digital de viaje obligatorio para todos aquellos que hasta entonces no necesitaban visado para entrar en el país. Esto ocurrió el 2 de abril y ahora, casi un año después, las normas británicas sobre inmigración son más estrictas: desde el miércoles 25 de febrero de 2026, no será suficiente con presentar la solicitud y las compañías aéreas denegarán el embarque si los pasajeros no cuentan con una autorización aprobada previamente.

"Insto a quienes quieran viajar a Reino Unido a que se aseguren de estar preparados para viajar y tener el permiso correspondiente", ha subrayado el ministro de Migración y Ciudadanía británico, Mike Tapp, de cara a estos cambios en la normativa. El programa en el que se enmarca la obligatoriedad de la ETA es, en sus propias palabras, "fundamental para reforzar la seguridad fronteriza de Reino Unido", ayudando a "ofrecer un servicio más eficiente y moderno, que beneficie tanto a los visitantes como a la sociedad británica".

Desde la entrada en vigor de la ETA, más de 19 millones de personas han solicitado este permiso de viaje, dejando a las arcas del Estado británico más de 383 millones de libras esterlinas. El país lleva varios años en la senda de la eliminación progresiva de los documentos físicos, a través de los visados electrónicos (eVisa). De hecho, desde el jueves 26 de febrero, el Certificado de Titularidad británico se emitirá en formato digital: hasta ahora, este certificado era una etiqueta adhesina, vinculada a un pasaporte extranjero, que acredita a su propietario el derecho de residencia en el país, lo que les permite vivir y trabajar sin restricciones de inmigración.

Novedades de la ETA británica que entran en vigor

Los pasajeros que no dispongan de una ETA autorizada previamente no podrán embarcar en los aviones con destino a Reino Unido.

en los aviones con destino a Reino Unido. Todos los ciudadanos de la Commonwealth y de otros países que no necesitan visado para entrar en Reino Unido deben disponer de una ETA .

. Los ciudadanos británicos e irlandeses están exentos de la obligatoriedad de viajar con ETA.

de la obligatoriedad de viajar con ETA. Los británicos e irlandeses con doble nacionalidad también están exentos, siempre y cuando tengan un pasaporte británico válido o un Certificado de Titularidad en el momento del viaje.

Cómo solicitar la ETA

Para solicitar la Autorización Electrónica de Viaje (ETA) a Reino Unido puedes hacerlo de manera telemática, a través de la app 'UK ETA': además de disponer de una serie de documentos obligatorios (pasaporte original, una foto reciente...) tendrás que vincular tu solicitud con un correo electrónico y tener disponible algún sistema de pago (tarjeta de crédito o débito, aplicaciones de pago...) para poder pagar las tasas de la ETA, además de responder a una serie de preguntas sobre trabajo, salud, antecedentes penales y motivos del viaje.

El precio de la ETA actualmente es de 16 libras esterlinas, algo más de 18 euros, y tiene una validez de dos años, durante los cuales el pasajero puede realizar múltiples viajes, siempre y cuando la estancia tenga una duración inferior a seis meses. Tras la solicitud de la ETA, los pasajeros pueden recibir la respuesta (con la aprobación o denegación de la autorización) en un plazo que se extiende hasta los tres días, aunque la gran mayoría de los solicitantes reciben una respuesta automática con la autorización de la ETA en cuestión de pocos minutos.