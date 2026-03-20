Trump se queda sin MAGA: los ya no tan fieles guerreros 'trumpistas' reniegan del presidente y hablan de "nación ocupada"

¿Qué ha pasado? Voces autorizadas dentro del movimiento asegura que "está más que muerto" y apuntan a la relación del republicano con Netanyahu. "Los estadounidenses están muy enfadados", afirman.

Donald Trump ha perdido el apoyo del movimiento MAGA, que alguna vez lo llevó a la Casa Blanca. Carrie Prejean, ex Miss California y antigua aliada, afirma que "MAGA está muerto" y acusa a Trump de traicionar al país, influenciado por Netanyahu. Marjorie Taylor Greene, excongresista republicana, también se ha distanciado, criticando que Trump no merece el Nobel de la Paz debido a su papel en la guerra en Irán y su asociación con el caso Jeffrey Epstein. Incluso dentro del Partido Republicano, figuras como Rand Paul cuestionan los costos del muro con México. Joe Rogan, otro antiguo partidario, predice un futuro sombrío para Trump, quien está cada vez más aislado.

Donald Trump ha perdido su MAGA. Ha perdido al movimiento que le llevó en volandas hasta la Casa Blanca. A sus fieles guerreros. A los que compraban y difundían por cualquier medio posible todo lo que afirmaba el por aquel entonces candidato republicano. Pero no. Ya no. Ya todo eso ha quedado atrás. Y es que hasta ellos mismos dicen que MAGA "está muerto".

Así lo ha expresado, con esas mismas palabras, Carrie Prejean, ex Miss California y amiga histórica de Trump. Alguien que estuvo ahí, apoyando a un presidente del que ahora reniega y del que incluso dice que ha "traicionado al país".

"MAGA está más que muerto. Los estadounidenses están muy enfadados", ha afirmado Prejean, que expone que Trump se está dejando llevar por Netanyahu y habla de "nación ocupada", en referencia a Estados Unidos.

Y no es la única que ha dejado atrás a Trump. No es tan solo ella quien ahora reniega del presidente al que apoyaron sin cuestionarse nada. Porque Marjorie Taylo Greene, exconresista republicana que ahora se ha convertido en una enemiga más para el republicano, dice ahora que el magnate "no se merece el Nobel de la Paz": "Cuando creía que iba a acabar con las guerras claro que lo pensaba, pero ahora..."

Porque la guerra en Irán está pasando factura al republicano. Porque también está notando los efectos del caso Jeffrey Epstein. Hasta los de su bando, hasta los republicanos, le desafían con leer en la Cámara de Representantes los nombres de los archivos del pederasta.

Y hay más. Porque hay a quien no le cuadran los números del muro con México. "Nuestro Gobierno dice que cuesta unos seis millones de dólares por milla. Esto serían unos 6.000 millones... ¿por qué recibieron 46.000?", se cuestiona el republicano Rand Paul.

Por si no fueran bastantes, Joe Rogan, podcaster MAGA, tiene claro el futuro de Trump: "Tiene 80 años y no mucho que perder. La muerte es inminente".

Esta aislado. Cada vez más aislado incluso dentro de su propio partido. Hasta el sector más radical, hasta el que compraba sus ideas más descabelladas sin preguntarse nada como son los MAGA, le han dejado solo. Trump, ni con los suyos.

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