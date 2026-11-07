Trump anuncia unos ataques limitados contra Irán para acabar con un "pequeño dispositivo antiaéreo": "Lo destruimos en unos 15 minutos"

Los detalles Mientras tanto, el régimen ayatolá ha afirmado que no permitirá que EEUU reconstruya sus bases militares situadas en Oriente Medio.

Pese a su derrota electoral, Donald Trump sigue firme en su postura sobre Irán, anunciando nuevos ataques para destruir un sistema de defensa antiaérea iraní. En West Palm Beach, Florida, Trump reveló a los medios que el ataque, que calificó de "menor", destruyó el dispositivo en minutos. Medios iraníes reportaron explosiones en Suza, isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de petróleo. Según el Wall Street Journal, EE.UU. ha realizado ataques focalizados en la infraestructura de defensa iraní. Irán advierte que no permitirá la reconstrucción de bases estadounidenses, afirmando que más de 228 instalaciones han sido dañadas.

Pese a su derrota electoral, Donald Trump no parece estar cambiando de idea respecto a la guerra de Irán. Es más, este viernes ha anunciado que Estados Unidos ha realizado una nueva ronda de ataques para eliminar un sistema de defensa antiaérea iraní.

Así lo ha desvelado el presidente estadounidense a los medios de comunicación al llegar West Palm Beach, Florida, sin ofrecer más detalles sobre la operación: "No quiero hablar de eso. Hacemos ataques menores, pero construyeron un pequeño dispositivo antiaéreo y lo destruimos en unos 15 minutos, quizá cinco".

Los medios estatales iraníes informaron de que se escucharon dos explosiones en la zona de Suza, en la isla de Qeshm, situada en el estratégico estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte mundial de petróleo.

Trump ha calificado la acción militar de "menor", sin precisar cuándo se produjo ni aportar detalles sobre los daños causados. Diferentes medios, como el Wall Street Journal, han reportado que Estados Unidos ha continuado con ataques menores y focalizados en infraestructura de defensa en la isla iraní desde hace semanas y el objetivo central sería debilitar la infraestructura que la República Islámica utiliza para mantener control sobre el estrecho de Ormuz.

Respuesta de Irán

Mientras tanto, el Ejército iraní ha advertido a EEUU que no permitirá la reconstrucción de sus bases militares en Oriente Medio y ha asegurado que más de 228 instalaciones y posiciones de Estados Unidos han sufrido graves daños o han sido destruidas durante la guerra iniciada el 28 de febrero.

"Nunca permitiremos que se reconstruyan las bases del enemigo en la región", ha señalado el portavoz del Ejército iraní, el general de brigada Mohamad Akraminia, según informó la agencia Fars.

El militar sostiene que, según "fuentes internacionales fiables", más de 228 instalaciones y posiciones militares estadounidenses en la región han sufrido graves daños o han sido destruidas. Akraminia ha añadido además que ya no queda ninguna base estadounidense en la región con capacidad para llevar a cabo operaciones militares, lo que obliga a Washington a abastecer de combustible a sus buques y de raciones a sus tropas desde fuera de Oriente Medio.

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