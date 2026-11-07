Detenido un hombre armado cerca de la Casa Blanca que quería matar a Trump

Los detalles Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos arrestaron a un migrante venezolano que tenía varias armas en su vehículo y dijo que quería matar al presidente de EEUU.

Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos detuvieron a un hombre venezolano cerca de la Casa Blanca que pretendía matar a Trump, según informó la 'BBC'. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que el sospechoso actuaba de manera extraña en su automóvil, estacionado en la avenida Constitución. Al ser interrogado, el hombre confesó escuchar voces que le ordenaban asesinar al presidente. Se descubrió que el vehículo era robado y contenía armas, incluyendo un AR-15. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de retención migratoria, ya que el detenido ingresó ilegalmente a EE.UU. en marzo de 2024.

Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos detuvieron durante la noche del jueves a un hombre venezolano que tenía varias armas en su vehículo cerca de la Casa Blanca y que dijo que tenía la intención de matar a Trump, según informa la 'BBC'.

Así lo ha anunciado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que ha indicado que los agentes se acercaron al hombre tras observar que actuaba "de manera sospechosa" en su automóvil, que estaba estacionado en la avenida Constitución, adyacente a la Casa Blanca.

"Cuando hablaron con él, el hombre dijo que escuchaba voces en su cabeza que le ordenaban viajar a Washington DC para matar al presidente Trump", señala el DHS en un comunicado, que añade que los agentes comprobaron que el vehículo había sido denunciado como robado y que el arrestado reconoció que tenía armas en su interior, por lo que los agentes procedieron a su detención.

En la imagen que acompaña a la noticia, se puede ver el arsenal que llevaba el hombre, entre el que se encuentra un arma tipo AR-15, una Mac-10 y una Glock 43X, además de munición.

Tras el arresto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha presentado una orden de retención migratoria contra el migrante, que no tenía documentación, ante el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals Service), bajo cuya custodia permanece en estos momentos.

Según el texto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el hombre entró en Estados Unidos de forma ilegal a través de Texas en marzo de 2024 y, tras ser detenido por la Patrulla Fronteriza, fue puesto en libertad.

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