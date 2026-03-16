Trump manda callar a una periodista al ser preguntado por el despliegue de tropas en Irán: "Eres una persona muy desagradable"

El contexto El presidente de Estados Unidos se ha vuelto a mostrar molesto con la prensa a bordo del Air Force One y también ha tenido quejas con las preguntas de un reportero de ABC News, a la que ha definido como "la organización de noticias más corrupta del planeta".

Donald Trump ha sido conocido por sus ataques a la prensa, especialmente cuando se le realizan preguntas incómodas. Durante un viaje en el Air Force One, mandó callar a una reportera que le preguntó sobre el envío de marines a Oriente Medio, calificándola de "desagradable". En la misma rueda de prensa, arremetió contra un periodista de ABC News, llamando a la organización "la más corrupta del planeta". Anteriormente, insultó a la periodista de CNN Kaitlan Collins y a otras reporteras, calificándolas de "estúpidas" y "feas", y criticó a Katie Rogers de 'The New York Times' por cuestionar su energía. Estos incidentes reflejan una serie de agravios de Trump hacia mujeres periodistas.

La prensa es objetivo habitual de Donald Trump cuando escucha alguna pregunta que no le agrada. El último ejemplo ha ocurrido en su viaje a bordo del Air Force One en la madrugada de este lunes, cuando una reportera le ha preguntado por el motivo que le ha llevado a enviar 5.000 marines a Oriente Medio.

Al escuchar esta pregunta, Trump hizo un gesto de mandar callar a la reportera. "Eres una persona muy desagradable", responde Trump a la periodista.

En esta misma rueda de prensa improvisada, Trump ha atacado a otro periodista de ABC News después de que este le preguntara si tenía "algún comentario acerca de los soldados muertos" en el conflicto, a lo que ha respondido: "¿Sabes? ABC News es, quizás, la organización de noticias más corrupta del planeta. Creo que son terribles". El periodista volvió a preguntar por esta cuestión a Trump y el mandatario dejó claro que "no quería más preguntas de ABC".

Ya son muchos los periodistas que son señalados por Trump. Uno de los últimos ejemplos lo vivimos en febrero, cuando la periodista de CNN Kaitlan Collins preguntó a Trump "qué le diría a las supervivientes de Epstein". "Eres muy mala. Te conozco desde hace diez años. Creo que nunca te he visto sonreír. ¿Sabes por qué no sonríes? Porque sabes que no estás diciendo la verdad", contestó Trump.

El pasado mes de noviembre, Trump llegó a llamar "estúpida" a una periodista por preguntarle por qué culpa a su antecesor en el cargo, Joe Biden, del tiroteo contra dos agentes de la Guardia Nacional en Washington D.C., lo que se suma a descalificaciones del mandatario a periodistas mujeres.

El Trump autoritarista, más desencadenado que nunca en su persecución a los periodistas: "¡Cállate! Estás perjudicando a tu país"

Por su parte, la reportera cuestionó al mandatario por qué responsabilizaba a las políticas migratorias de Biden del ataque que se había producido unos días antes en la capital estadounidense, en el que murió un agente, si la actual Administración revisó al presunto atacante, el afgano de 29 años Rahmanullah Lakanwal.

"Porque los dejaron entrar (a los afganos). ¿Eres estúpida? ¿Eres una persona estúpida? Porque vinieron en un avión junto a miles de otras personas que no deberían estar aquí, y tú solo estás haciendo preguntas porque eres una persona estúpida", respondió el mandatario.

Este episodio se suma a una ola de agravios del presidente a periodistas mujeres, pues unos días antes llamó "fea por dentro y por fuera" a la reportera Katie Rogers de 'The New York Times', que publicó un artículo, junto a un compañero que Trump no mencionó, sobre la supuesta disminución de energía del mandatario.

También en noviembre le dijo "quieta, cerdita" a Catherine Lucey, reportera de 'Bloomberg', que le preguntó en el avión Air Force sobre los archivos del financiero pederasta Jeffrey Epstein. Ahora, la Casa Blanca compartió en su cuenta oficial el video en el que Trump llama "estúpida" a la reportera, a quien identificó como parte de las 'fake news' (noticias falsas).

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