El secretario de Energía de EEUU cree que la guerra en Irán acabará "en las próximas semanas o incluso antes"

¿Qué ha dicho? Wright niega que Washington no planease la respuesta ante un posible cierre de Ormuz, una problemática que para el secretario de Energía cambiará la situación geopolítica en el mundo "para siempre".

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, anticipa que la guerra con Irán finalizará "en las próximas semanas", lo que permitirá reabrir el estratégico estrecho de Ormuz y aliviar la interrupción del transporte marítimo. Este conflicto, iniciado por una ofensiva de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, ha elevado el precio del crudo a más de 100 dólares por barril. Wright asegura que Washington había previsto la disrupción temporal y niega que no hubiera un plan para el cierre de Ormuz. Además, considera "lógico" que una coalición internacional, como sugirió el presidente Trump, intervenga para reabrir el estrecho. La ofensiva ha dejado más de 3.000 muertos, incluidos 1.319 civiles, según la ONG HRANA.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, cree que la guerra con Irán terminará "en las próximas semanas", lo que pondrá fin a la interrupción en el transporte marítimo a través del estratégico estrecho de Ormuz, que ve como un "sufrimiento a corto plazo" necesario para que Oriente Próximo no sea un rehén de la política de Irán.

"Creo que este conflicto terminará en las próximas semanas. Podría ser antes incluso", ha asegurado este domingo en una entrevista con la cadena televisiva ABC News, en relación a la guerra iniciada tras la ofensiva sorpresa lanzada contra Irán el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

Wright se ha mostrado convencido de que entonces se producirá un aumento de los suministros y una bajada en los precios del crudo, que han superado los 100 dólares el barril ante el bloqueo del estrecho de Ormuz llevado a cabo por Irán, un escenario que el Ejecutivo estadounidense alega que manejaba antes de lanzar su ofensiva contra la República Islámica. "Éramos conscientes de que habría una disrupción a corto plazo", ha asegurado.

Así, ha negado que Washington no planease la respuesta ante un posible cierre de Ormuz --un paso estratégico por donde circula más de un quinto del comercio mundial--, una medida que ha provocado un considerable aumento en los precios de la gasolina que, para el secretario de Energía, cambiará la situación geopolítica en el mundo "para siempre".

Cree que Ormuz se reabrirá "en un futuro no muy lejano"

Sobre la posibilidad de que una coalición de países envíe navíos para reabrir el estrecho, como sugirió el presidente Donald Trump este sábado, Wright ha subrayo que es "lógico", ya que el resto de naciones también dependen de los productos que circulan por Ormuz.

En este sentido, y preguntado por la posibilidad de que las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región ayuden a reabrir este paso estratégico, ha señalado que todas sus tropas trabajarán para alcanzar este propósito "en un futuro no muy lejano", si bien el objetivo principal en este momento es destruir la capacidad militar de Irán.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán ha dejado hasta el momento más de 3.000 muertos, cifra que incluye a 1.319 civiles --de los cuales 206 serían menores de edad--, 1.122 militares y 599 personas cuya filiación no se ha podido esclarecer, según ha informado la ONG de derechos humanos iraní HRANA, que cita informes oficiales de las autoridades sanitarias, de emergencias y protección civil y a activistas.

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