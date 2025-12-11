Trump lanza una 'Golden Visa' para acelerar los visados en EEUU a personas ricas: "Hay que ser gente excepcional"

¿Por qué es importante? En un momento en el que la administración republicana está persiguiendo y deportando a migrantes, la Casa Blanca ha sacado un portal web por el que se puede acelerar el proceso de conseguir un visado pagando entre uno y cinco millones de dólares.

Donald Trump está intensificando su política de deportación de migrantes que considera ilegales en Estados Unidos, mientras facilita la entrada de extranjeros ricos mediante la nueva 'Golden Visa'. Esta iniciativa, lanzada por su administración, permite a personas adineradas obtener una visa similar a la 'Green Card' mediante el pago de entre uno y cinco millones de dólares. Los interesados deben abonar una tarifa de 15.000 dólares para un procesamiento rápido y hacer una "contribución" de un millón de dólares. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, afirmó que ya hay 10.000 inscritos, y se espera recaudar miles de millones de dólares.

Donald Trump está persiguiendo a los migrantes en Estados Unidos para deportarlos. Al menos a los que él considera ilegales porque los que sí le gustan, los ricos, ahora tienen más facilidades todavía para entrar o salir del país con la 'Golden Visa' que el republicano ha lanzado este jueves.

La administración republicana ha publicado la página web donde se puede solicitar esta 'Golden Visa', un mecanismo que acelera visados a extranjeros que puedan pagar entre uno y cinco millones de dólares por ellas.

Como ya se puede comprobar, el sitio web permite a los solicitantes interesados ​​pagar una tarifa de 15.000 dólares al Departamento de Seguridad Nacional para un procesamiento rápido. Tras pasar por una verificación de antecedentes o un proceso de investigación, los solicitantes deben hacer una "contribución", a la que ellos mismos llaman "regalo", de un millón de dólares para obtener la visa, similar a una 'Green Card', que les permite vivir y trabajar en Estados Unidos.

"Básicamente es una 'Green Card', pero mucho mejor. Mucho más poderosa, una vía mucho más sólida e importante. Hay que ser gente excepcional", explicaba el mecanismo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

Por su parte, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, ha desvelado en una entrevista con Reuters que unas 10.000 personas ya se han inscrito para obtener la tarjeta dorada durante el período de preinscripción y que prevé que muchas más lo hagan: "Espero que con el tiempo vendamos miles de estas tarjetas y recaudemos miles de millones de dólares".

