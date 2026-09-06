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Trump insiste con España por Ceuta y acusa al Gobierno de tener "cero control" sobre su frontera: "Es muy triste"

¿Qué ha dicho? El presidente de EEUU, que hace días calificó a España de "país arruinado", ha vuelto a hablar de la crisis humanitaria que se vive en la ciudad autónoma. "Tienen cero control sobre su frontera. Es muy triste", afirma.

Donald Trump Donald TrumpReuters
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Donald Trump ha vuelto a acordarse de España. Lo ha hecho en redes sociales, usando de nuevo la crisis de Ceuta como pretexto para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente de EEUU, a tenor de lo que está sucediendo en la ciudad autónoma, ha tildado de "triste" la situación española y afirma que "no tiene ningún control sobre su frontera".

Así se ha expresado el mandatario en su publicación en redes sociales: "Es muy triste lo que está pasando en España, un país que tiene cero control sobre su frontera. ¡Vaya!"

Y es que el inquilino de la Casa Blanca está sacando todo el partido posible a la crisis de Ceuta. Está usando cada vez que puede el drama humanitario que se vive en la ciudad para cargar contra el Ejecutivo de Sánchez y contra un país al que ya hace días tildó de "arruinado".

Según él, lo sucedido en Ceuta está causado por unas "leyes débiles" y una "mala gestión" del Gobierno de coalición que conforman PSOE y Sumar, añadiendo que las autoridades españolas "no sabían qué hacer" ante la llegada masiva de personas.

"La migración ilegal está matando a Europa"

En ese momento, Trump mencionó la interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo del mes de julio, en la que se prohíbe devolver a los migrantes que lleguen a nado. El Gobierno, por cierto, ha puesto tal asunto como ejemplo de los bulos que promovieron el cruce masivo de migrantes.

Desde prácticamente el primer día, desde ese 30 de julio, Trump ha puesto a España en el foco de muchos de sus discursos o publicaciones en redes sociales. "Cuando vi lo que sucedió, me dije que nosotros teníamos una versión de esto. Permitimos la entrada de 25 millones de personas bajo el mandato de Biden y de los demócratas", afirmó.

"Tuvimos fronteras abiertas y países de todo el mundo enviaron a EEUU a personas que ellos no querían", insistió, diciendo además que la "migración es un problema increíble para Europa": "Entra gente que no va a aportar nada positivo. La migración ilegal les está matando".

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