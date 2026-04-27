Putin traslada al ministro de Exteriores iraní que Rusia hará "todo lo posible" para acelerar la paz con EEUU

Los detalles El presidente ruso se ha reunido este lunes con Abbas Araqchí y le ha reiterado que su país tiene la intención de continuar con las "relaciones estratégicas" con Irán.

Vladimir Putin se reunió con el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchí, en San Petersburgo, comprometiéndose a hacer "todo lo posible" para lograr una paz duradera en Oriente Medio. Araqchí, en su gira tras la falta de nuevos contactos con Estados Unidos, visitó Pakistán y Omán antes de llegar a Rusia. Durante el encuentro, Putin destacó la importancia de estrechar vínculos estratégicos con Irán, afirmando que Moscú trabajará por los intereses de la región. Araqchí, por su parte, subrayó la relevancia de las relaciones con Rusia, asegurando que seguirán fortaleciendo estos lazos.

Vladimir Putin se ha reunido este lunes con el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchí, en un encuentro celebrado en San Petersburgo en el que el presidente ruso ha trasladado al diplomático iraní que Rusia hará "todo lo posible" para conseguir una paz duradera en Oriente Medio a la máxima brevedad posible.

Araqchí se encuentra de gira por varios países tras no celebrarse una nueva ronda de contactos con Estados Unidos para negociar una tregua definitiva. En primer lugar, el ministro iraní visitó Pakistán para trasladar al principal mediador del conflicto un "marco viable" para las negociaciones y posteriormente acudió a Omán, donde valoró con las autoridades del país la situación del estrecho de Ormuz.

La última parada de la gira ha sido Rusia, donde Araqchí se ha reunido personalmente con Putin, quien le ha trasladado el esfuerzo que hará Moscú para buscar una paz en la región: "Haremos todo lo posible por sus intereses y los de todos los pueblos de la región para garantizar que esta paz se alcance lo antes posible", ha manifestado el líder ruso.

Además, Putin también ha reiterado a Araqchí que Rusia comparte el interés de continuar estrechando los vínculos con Teherán: "Rusia, al igual que Irán, tiene la intención de continuar nuestras relaciones estratégicas".

Según la agencia rusa Interfax, el ministro iraní también ha destacado que para Irán los vínculos estratégicos con Rusia son de gran importancia y por tanto continuarán por esa vía. "Ese es el camino que seguiremos", ha afirmado en unas declaraciones recogidas por el citado medio.

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