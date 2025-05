Trump duda de las intenciones de Putin sobre el fin la guerra: "Si está jugando con nosotros, responderemos de otra forma"

Donald Trump está perdiendo la paciencia. El presidente de Estados Unidos ha dicho este miércoles que está "muy decepcionado" con Vladímir Putin y ha puesto un plazo claro: dos semanas. Si para entonces no ve señales reales de que Rusia quiera terminar la guerra en Ucrania, promete que habrá consecuencias. ¿Cuáles? Aún no lo dice. Pero el mensaje ha quedado claro.

"En unas dos semanas vamos a saber si nos está siguiendo la corriente o no, y si lo está, vamos a responder de forma un poco diferente", ha dicho Trump desde el Despacho Oval, después de días de tensión y nuevos ataques rusos sobre ciudades ucranianas.

Bombardeos en medio de negociaciones

Lo que ha molestado a Trump han sido los ataques que ocurrieron "hace un par de noches", en plena fase de diálogo. "Estoy muy decepcionado. Muy, muy decepcionado. Murieron personas en medio de lo que llamaríamos una negociación", ha repetido varias veces. Y esa decepción parece estar marcando su política.

Lo curioso —y lo que complica más las cosas— es que la semana pasada, el 19 de mayo, Putin había llamado por teléfono a Trump para proponerle trabajar juntos en una hoja de ruta para alcanzar un tratado de paz. Incluso presentó una lista de condiciones para declarar un alto el fuego. El negociador ruso, Vladímir Medinski, ha dicho este miércoles que Moscú está listo para sentarse a la mesa con Ucrania "ya mismo". Y Kyiv, por su parte, ya entregó su propuesta.

Sin embargo, desde entonces, la situación se ha deteriorado. Aunque el 16 de mayo ambas partes mantuvieron en Estambul las primeras conversaciones directas en tres años —y acordaron un intercambio de prisioneros, 1.000 por cada lado— los días siguientes fueron todo lo contrario a un deshielo. Rusia intensificó los ataques sobre Kyivy otras ciudades, y Ucrania respondió con una ofensiva de drones.

Trump duda de las sanciones

Trump también se ha mostrado escéptico sobre imponer nuevas sanciones a Rusia en este momento. Su razonamiento: no quiere interferir si está cerca de cerrar un acuerdo de paz.

"Si creo que estoy cerca de llegar a un acuerdo, no quiero arruinarlo por ello", ha dicho , refiriéndose a las sanciones económicas que muchos en Europa piden reforzar tras los últimos bombardeos.

Para Trump, esta etapa es delicada. Ha asegurado que no le gusta lo que está viendo —"No me gusta que se lancen cohetes contra ciudades. No lo vamos a permitir"—, pero tampoco quiere apretar demasiado si eso hace volar por los aires una oportunidad de terminar la guerra.

¿Se viene una cumbre?

Como ya ha repetido en días anteriores, Trump está dispuesto a sentarse directamente con Putin y Zelenski para desbloquear la situación. "Lo haré si es necesario. Ojalá se hubiera hecho hace un par de meses, pero en este momento estamos trabajando con Putin y ya veremos dónde estamos", ha dicho.

Y aunque no lo dijo con palabras exactas, la sensación es que si no hay avances reales en esas dos semanas que él ha marcado como límite, lo que venga después no será muy diplomático.