Trump reclama a Irán que "espabile pronto": "No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear"

¿Qué ha dicho? "Irán no logra organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!", ha dicho el mandatario estadounidense en un mensaje en redes sociales, donde ha adjuntado una imagen creada por inteligencia artificial en la que se le ve sujetando un fusil de asalto con un fondo de explosiones y el mensaje: "Se acabó el señor simpático".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a Irán a "espabilar pronto" para avanzar en las negociaciones de un acuerdo que ponga fin a la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos. Trump criticó en redes sociales la falta de organización de Irán para firmar un acuerdo no nuclear, acompañando su mensaje con una imagen de inteligencia artificial. El comentario llega tras afirmar que Irán está "en estado de colapso", lo cual Teherán niega, proponiendo un acuerdo de paz que no incluya su programa nuclear. Las conversaciones, mediadas por Pakistán, están estancadas por diferencias entre las partes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reclamado este miércoles a Irán que "espabile pronto" de cara a llevar a buen puerto un proceso de negociaciones para un acuerdo que ponga fin a la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país, ante el estancamiento del diálogo por las diferencias entre las partes.

"Irán no logra organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!", ha dicho el mandatario estadounidense en un mensaje en redes sociales, donde ha adjuntado una imagen creada por inteligencia artificial en la que se le ve sujetando un fusil de asalto con un fondo de explosiones y el mensaje: "Se acabó el señor simpático".

El mensaje ha sido publicado un día después de que el inquilino de la Casa Blanca asegurara que Irán le trasladó que las autoridades están "en estado de colapso", un extremo negado por Teherán, que habría trasladado una propuesta a Washington para lograr un acuerdo de paz que no aborde su programa nuclear, tema objetivo de una negociación en el momento en el que Israel y Estados Unidos lanzaron su ofensiva.

El proceso de conversaciones, mediado por Pakistán, lleva días estancado debido a que las diferencias en las posturas han impedido la celebración de una segunda reunión en la capital paquistaní, Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego del 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

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