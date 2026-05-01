Trump asegura que "no está contento" con España e Italia por su posición sobre Irán: "Creen que está bien que tengan un arma nuclear"

El contexto El republicano se ha pronunciado así solo un día después de afirmar que podría retirar las tropas estadounidenses desplegadas en España e Italia, y tras amenazar con hacerlo en Alemania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su descontento con España e Italia, acusándolos de apoyar la posibilidad de que Irán obtenga un arma nuclear. Trump amenazó con retirar tropas estadounidenses de ambos países, como ya sugirió con Alemania, debido a su falta de apoyo en la guerra contra Irán. Criticó la negativa de los países europeos y la OTAN a involucrarse militarmente y desbloquear el estrecho de Ormuz, cerrado por Irán en represalia. Especialmente, Trump ha arremetido contra España por no permitir el uso de sus bases militares, lo que podría llevar a su suspensión de la OTAN.

Trump vuelve a la carga contra España e Italia. El presidente de Estados Unidos (EEUU) ha afirmado este viernes que "no está contento" con ambos países porque, a su juicio, verían con buenos ojos que Irán obtuviera un arma nuclear. "No estoy contento con Italia ni con España. Creen que está bien que Irán tenga un arma nuclear", ha respondido a la prensa en la Casa Blanca.

Así se ha pronunciado el republicano solo un día después de afirmar que podría retirar las tropas estadounidenses desplegadas en España e Italia, y tras amenazar con hacerlo en Alemania, debido a la falta de apoyo de esos países ante la guerra en Irán. "Italia no nos ha servido de ninguna ayuda y España ha sido horrible, absolutamente horrible", afirmó este jueves.

Y este viernes no se ha quedado corto. Trump ha agregado ahora que "cualquiera que crea que está bien que Irán tenga un arma nuclear no es muy inteligente, y sería algo terrible en el futuro". El mandatario, cuya Administración mantiene unas negociaciones estancadas con Irán para poner fin a la guerra iniciada por el propio EEUU junto a Israel hace ya más de dos meses, ha advertido que si Teherán lograra un arma atómica "habría problemas como los que el mundo nunca ha visto antes".

El presidente estadounidense ha sido muy crítico con los países europeos y la OTAN por su negativa a implicarse militarmente en la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio de petróleo que Teherán cerró en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí.

Trump ha confirmado este viernes que tiene intención de acudir a la cumbre del G7 programada para mediados de junio en Francia, donde previsiblemente coincidirá con el canciller alemán, Friedrich Merz, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Ni uno ni otro fueron en un principio especialmente críticos con Trump, pero en las últimas semanas las críticas por ambos lados han ido escalando debido a la guerra.

Desde el inicio de la guerra, Trump ha arremetido especialmente contra el Gobierno español por su negativa a que EEUU utilice las bases de Rota y Morón para las aeronaves que participan en la guerra. De hecho, la semana pasada, una comunicación interna del Pentágono publicada en exclusiva por la agencia de noticias Reuters sugería, incluso, que EEUU se planteaba suspender a España de la OTAN tras su posición sobre la guerra en Irán.

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