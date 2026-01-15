Ayuso insiste en su férrea defensa a Julio Iglesias: "No vamos a prestarnos al linchamiento de un artista"

¿Qué ha dicho? La presidenta de la Comunidad de Madrid ha aseverado que ella no va a unirse "al desprestigio de una persona que no es política por parte de los políticos".

Isabel Díaz Ayuso ha reafirmado su apoyo a Julio Iglesias, negándose a participar en lo que considera un "linchamiento" del artista, a pesar de las denuncias de dos extrabajadoras que alegan haber sufrido agresiones sexuales por parte del cantante en sus mansiones del Caribe. Según una investigación de 'elDiario.es' y Univision Noticias, las mujeres describen un ambiente de control y acoso, detallando agresiones físicas y verbales en 2021. Ayuso ha criticado al Gobierno por "corrupción de estado" y ha reiterado que no contribuirá al desprestigio de Iglesias, afirmando que sus declaraciones sobre el tema ya están escritas.

Isabel Díaz Ayuso no cede en su firme apoyo a Julio Iglesias y ha afirmado que no va a "prestarse al linchamiento de un artista" pese a la denuncia de dos extrabajadorasque aseguran haber sufrido agresiones sexuales por parte del cantante cuando trabajaban en las mansiones del cantante en el Caribe en régimen interno.

Según recoge una investigación de 'elDiario.es', en colaboración con Univision Noticias, las mujeres cuentan el ambiente de control, acoso y terror que imperaban en estas mansiones por parte del cantante. Una de las empleadas cuenta que fue presionada para mantener encuentros sexuales con Iglesias y describe penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Ambas detallan que eran víctimas de tocamientos durante su jornada laboral, además de insultos y humillaciones, hechos que tuvieron lugar en 2021, cuando el artista tenía 77 años.

Y, pese a ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha insistido ante los medios de comunicación que ella no va a participar en el "linchamiento" a Julio Iglesias: "No vamos a prestarnos al linchamiento de un artista, al desprestigio de una persona que no es político por parte de los políticos. No nos vamos a prestar a la campaña para acabar con la imagen de Julio Iglesias".

Posteriormente, ha empezado a criticar al Gobierno por su "corrupción de estado" en ámbitos como la financiación autonómica y, al volver a ser preguntada por la cuestión, Ayuso ha insistido en que sus "palabras sobre él ya están escritas y escritas quedan".

La 'popular' se refiere a este mensaje que publicó en redes sociales: "Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias".

