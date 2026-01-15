Dinamarca no logra apaciguar el hambre imperialista de un Trump que quiere "conquistar" Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca

Entre líneas Envuelto en su retórica incendiaria, el mandatario estadounidense sigue esgrimiendo que necesita la isla para sus intereses de defensa frente a China o Rusia. "Dinamarca no puede hacer nada al respecto si Rusia o China quieren ocupar Groenlandia, pero nosotros podemos hacer todo lo posible. Ya lo descubrieron la semana pasada con Venezuela", ha recordado.

Donald Trump insiste: Estados Unidos necesita a Groenlandia y no confía en Dinamarca para proteger la isla. Es la reacción del mandatario estadounidense tras la importante reunión entre funcionarios estadounidenses, daneses y groenlandeses que demuestran que existen diferencias insalvables entre cómo Washington, Copenhague y Nuuk ven el futuro político de la isla.

"Groenlandia es muy importante para la seguridad nacional, incluida la de Dinamarca", declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval, añadiendo: "Y el problema es que Dinamarca no puede hacer nada al respecto si Rusia o China quieren ocupar Groenlandia, pero nosotros podemos hacer todo lo posible. Ya lo descubrieron la semana pasada con Venezuela".

Tras reunirse el miércoles en la Casa Blanca con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente, J.D. Vance, el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, anunciaron que Estados Unidos y Dinamarca formarían un grupo de trabajo de cara a las próximas semanas para debatir el futuro de la mayor isla del planeta.

Washington no ha cedido en su postura de que debe hacerse con Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca con una ubicación estratégica y rico en minerales. Rasmussen y Motzfeldt describieron tal resultado como una violación inaceptable de la soberanía. "No logramos cambiar la postura estadounidense", declaró Rasmussen a la prensa frente a la embajada danesa en Washington: "Es evidente que el presidente desea conquistar Groenlandia".

Trump no ha descartado tomar Groenlandia por la fuerza. Antes de la reunión de dos horas, argumentó en redes sociales que la OTAN se volvería mucho más formidable y efectiva con Groenlandia en manos de Estados Unidos. "Cualquier cosa menos que eso es inaceptable", escribió. En las últimas semanas, ha reiterado con frecuencia sus arraigadas afirmaciones de que la adquisición de Groenlandia es un imperativo de seguridad nacional y que Dinamarca no es capaz de contrarrestar la influencia rusa y china en la región ártica.

Groenlandia y Dinamarca afirman que la isla no está en venta y que las preocupaciones de seguridad deben resolverse entre los aliados. Antes de la reunión, Groenlandia y Dinamarca anunciaron que habían comenzado a aumentar su presencia militar en Groenlandia y sus alrededores, en estrecha colaboración con los aliados de la OTAN, como parte de su promesa de reforzar la defensa del Ártico.

A última hora del miércoles, un avión de la Fuerza Aérea Danesa aterrizó en el aeropuerto de Nuuk y desembarcó personal con uniforme militar. Alemania, Francia, Suecia y Noruega también han anunciado que enviarán personal militar a la isla. El aumento de la presencia militar incluiría una serie de ejercicios a lo largo de 2026, según el Ministerio de Defensa danés.

En sus declaraciones a la prensa, Rasmussen y Motzfeldt calificaron la reunión de respetuosa y enfatizaron que Dinamarca compartía las preocupaciones de Estados Unidos sobre la seguridad del Ártico. Sin embargo, rechazaron firmemente la idea de que la isla se convierta en propiedad estadounidense.

Si bien Trump ha retratado en ocasiones la isla como asediada por buques rusos y chinos, Rasmussen rechazó esa descripción, afirmando que "no es cierto que haya buques de guerra chinos por todas partes".

La reunión brindó una oportunidad para que Copenhague y Nuuk desescalaran la crisis y encontraran una vía diplomática para satisfacer las demandas estadounidenses de mayor control, según los analistas.

Noa Redington, analista y exasesora política de la ex primera ministra danesa Helle Thorning-Schmidt, afirmó que en Dinamarca y Groenlandia existía una gran preocupación por la posibilidad de que Motzfeldt y Rasmussen fueran tratados de la misma manera que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, cuando este sufrió una humillación pública al reunirse con Trump y Vance en la Casa Blanca en febrero de 2025."Esta es la reunión más importante en la historia moderna de Groenlandia", declaró a Reuters.

Diplomáticos europeos han recordado que la Casa Blanca ha estado restando importancia durante meses a los intentos de Dinamarca de dialogar sobre Groenlandia al más alto nivel. La reunión del miércoles fue el primer encuentro a nivel de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y daneses sobre el tema.

