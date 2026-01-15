Rusia desafía a Trump y asegura que las decisiones de EEUU respecto a Maduro serán "ilegales"

¿Por qué es importante? La ministra de exteriores, María Zajárova, ha sostenido que Maduro, como jefe de Estado, cuenta con "inmunidad absoluta" ante la jurisdicción de cualquier país.

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha declarado ilegal cualquier decisión de la Justicia estadounidense sobre Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero y trasladado a Nueva York. Según Rusia, como jefe de Estado, Maduro goza de inmunidad absoluta ante la jurisdicción de Estados Unidos y cualquier otro país, lo que hace que su detención y posible juicio sean ilegales. La portavoz rusa, María Zajárova, afirmó que el secuestro y detención de Maduro violan las obligaciones internacionales de Estados Unidos. Además, Rusia rechaza los argumentos sobre la pérdida de inmunidad de Maduro, ya que su destitución fue resultado de una operación militar ilegal.

"De acuerdo con las normas del derecho internacional reconocidas por todos y basadas en el principio de la igualdad soberana de los Estados, Nicolás Maduro, como jefe de Estado, goza de inmunidad absoluta ante la jurisdicción de Estados Unidos y de cualquier otro Estado", dijo la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en rueda de prensa.

Según Zajárova, "incluso dejando de lado la cuestión del uso ilegal de la fuerza" en Venezuela, el mero hecho del "secuestro y detención" de Maduro viola gravemente las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos. "Cualquier decisión judicial sería igualmente ilegal a menos que un tribunal estadounidense se acuerde del derecho internacional y ordene la liberación (de Maduro)", aseveró.

Según Rusia, "los posibles argumentos de que Nicolás Maduro supuestamente renunció a sus poderes presidenciales y, por lo tanto, perdió su inmunidad no pueden tomarse en cuenta, ya que su destitución se produjo como resultado de una operación militar ilegal de Estados Unidos".

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, saludó la víspera la política de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la defensa de la soberanía del país tras la "operación ilegal" de Estados Unidos, que acabó en la captura de Maduro, según ha informado la 'Agencia EFE'.

Desde el pasado día 3, Rusia ha criticado en varias ocasiones el apresamiento de Maduro y ha exigido su restitución como presidente de Venezuela. A la vez, las autoridades rusas, incluido el presidente, Vladímir Putin, han eludido arremeter directamente contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por ordenar la captura de Maduro.

