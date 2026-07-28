Trump comparte en redes el vídeo de Ferran Torres luciendo una gorra roja con el mensaje 'Make Spain Great Again'

Ferran Torres a la izquierda y Trump a la derecha

Los detalles El presidente de EEUU ha publicado hasta cuatro veces el videoselfi de siete segundos compartido por el jugador español en sus redes, dos de ellas citando a publicaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha compartido repetidamente un vídeo del futbolista español Ferran Torres, quien lucía una gorra roja con el mensaje 'Make Spain Great Again' durante la celebración en Madrid tras la victoria en el Mundial. Trump publicó el videoselfi de siete segundos hasta cuatro veces en sus redes sociales. La Casa Blanca ya había reaccionado al atuendo de Torres, que adapta el lema de Trump 'Make America Great Again'. Trump elogió a Torres como un "gran jugador" y consideró la gorra un "bonito homenaje". Torres fue clave en la final al marcar el gol decisivo contra Argentina.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha replicado varias veces este martes en su cuenta de Truth Social un vídeo del delantero español Ferran Torres luciendo una gorra roja con el mensaje 'Make Spain Great Again' durante la celebración en Madrid por la victoria en el Mundial.

El mandatario ha publicado hasta cuatro veces el videoselfi de siete segundos compartido por Ferran en sus redes, dos de ellas citando a publicaciones, según ha apuntado EFE.

La Casa Blanca ya reaccionó la semana pasada al atuendo del valenciano, que adapta el icónico lema político de Trump, 'Make America Great Again' ('Hacer grande a EEUU de nuevo' o 'MAGA' por sus siglas en inglés) popularizado en sus campañas electorales y que suele aparecer en las características gorras rojas.

"Todo el mundo quiere subirse a la ola", aseguró la Casa Blanca en un mensaje publicado en X, en el que citó una publicación de Fox News sobre el vídeo del futbolista.

El propio Trump dijo el viernes pasado que Torres es un "gran jugador" y consideró la gorra como un "bonito homenaje". Movimientos conservadores de otros países también han adaptado el lema del republicano a sus propias realidades nacionales, tratando de emular el éxito del mandatario estadounidense.

Torres fue el héroe de la final del Mundial de Fútbol al marcar en el minuto 106 de la prórroga el gol de la victoria (1-0) ante Argentina que dio a España su segunda estrella.

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