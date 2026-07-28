Ahora

EN DIRECTO🔥

Sigue la evolución de los incendios forestales activos en España

durante la celebración en Madrid

Trump comparte en redes el vídeo de Ferran Torres luciendo una gorra roja con el mensaje 'Make Spain Great Again'

Los detalles El presidente de EEUU ha publicado hasta cuatro veces el videoselfi de siete segundos compartido por el jugador español en sus redes, dos de ellas citando a publicaciones.

Ferran Torres a la izquierda y Trump a la derecha Ferran Torres a la izquierda y Trump a la derechaReuters
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha replicado varias veces este martes en su cuenta de Truth Social un vídeo del delantero español Ferran Torres luciendo una gorra roja con el mensaje 'Make Spain Great Again' durante la celebración en Madrid por la victoria en el Mundial.

El mandatario ha publicado hasta cuatro veces el videoselfi de siete segundos compartido por Ferran en sus redes, dos de ellas citando a publicaciones, según ha apuntado EFE.

La Casa Blanca ya reaccionó la semana pasada al atuendo del valenciano, que adapta el icónico lema político de Trump, 'Make America Great Again' ('Hacer grande a EEUU de nuevo' o 'MAGA' por sus siglas en inglés) popularizado en sus campañas electorales y que suele aparecer en las características gorras rojas.

"Todo el mundo quiere subirse a la ola", aseguró la Casa Blanca en un mensaje publicado en X, en el que citó una publicación de Fox News sobre el vídeo del futbolista.

El propio Trump dijo el viernes pasado que Torres es un "gran jugador" y consideró la gorra como un "bonito homenaje". Movimientos conservadores de otros países también han adaptado el lema del republicano a sus propias realidades nacionales, tratando de emular el éxito del mandatario estadounidense.

Torres fue el héroe de la final del Mundial de Fútbol al marcar en el minuto 106 de la prórroga el gol de la victoria (1-0) ante Argentina que dio a España su segunda estrella.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de los incendios en España, en directo | Día crítico en la extinción: la ola de calor eleva el riesgo tras una noche "positiva"
  2. Sánchez defiende a Begoña Gómez y a su hermano y rebaja su contundencia al respaldar a Zapatero: "No soy su portavoz"
  3. Las secretarias del PSOE señalan que Leire Díez tenía acceso al parking de Ferraz por orden de Cerdán, quien autorizaba "siempre" sus gastos
  4. El Supremo aplica la amnistía a otros cuatro exmiembros de la Mesa del Parlament de 2017 condenados por desobediencia
  5. Netanyahu llega a EEUU para verse con Trump tras la petición de Mamdani de arrestarle
  6. Un terremoto de magnitud 7,1 en Japón deja al menos 50 heridos y varios muertos tras la explosión de un centro comercial