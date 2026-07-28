Lula, el último objetivo de Milei: ignora los insultos del presidente de Argentina que le llamó "corrupto" y "presidiario"

Entre líneas Javier Milei está acostumbrado a ejercer la diplomacia a golpe de descalificativos, llamando "ignorante" a López Obrador o "asesino terrorista" a Petro.

Javier Milei ha lanzado insultos hacia Lula da Silva, llamándolo "corrupto" y "presidiario", lo que podría haber tensado las relaciones diplomáticas entre Argentina y Brasil. Sin embargo, Lula ha optado por responder con humor e indiferencia, preguntando "¿Quién es ese tipo?" cuando se le consultó sobre Milei. Esta estrategia parece ser su respuesta ante la provocación constante del presidente argentino, quien ha insultado a otros líderes de izquierda, como Gustavo Petro, López Obrador y Gabriel Boric. En España, Milei ha atacado a Pedro Sánchez, y tampoco ha escatimado críticas al papa Francisco, a quien calificó de representante del maligno.

Javier Milei ha llamado a su homólogo brasileño, Lula da Silva, "corrupto" y "presidiario", entre otros insultos. Ante estos improperios, parecía que la relación diplomática entre ambos países iba a saltar por los aires, pero Lula ha decidido responder de la mejor forma para no aumentar la disputa: con humor e indiferencia.

"¿Cómo reacciona a lo de Milei?", le ha preguntado este martes un periodista. El presidente brasileño ha sido claro: "¿Quién es ese tipo?", ha preguntado.

Como dirían las abuelas, "no hay mayor desprecio que no hacer aprecio", y parece que es su nueva estrategia ante la "alta política mileísta". Además, no es la primera vez que Lula recibe insultos del presidente de Argentina, que en otras ocasiones le ha llamado "ladrón" o "basura socialista".

Todo, siempre, con tal de hacer campaña derechista. En este caso, a favor del sombrío Flávio Bolsonaro. Ya es 'tradición' que el 'león neocón' porteño despliegue sus encantos, o más bien saque sus garras, contra líderes de la izquierda latinoamericana.

Así, ha calificado a Gustavo Petro como "comunista asesino" y "asesino terrorista"; a López Obrador, "ignorante"; o "empobrecedor" a Gabriel Boric.

Tampoco en España nos hemos librado de este estilo diplomático. Al presidente Pedro Sánchez le ha llegado a llamar "bandido local" e impresentable. "Un cobarde. Se metió abajo de la pollera de las mujeres", dijo, tras una visita a Madrid.

Todo un caballero Milei, desplegando cortesía. Ni siquiera el papa Francisco estaba a la altura de sus "derechuras". "El imbécil ese que está en Roma es el representante del maligno en la Tierra", declaró el argentino.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido