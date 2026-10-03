Cazas de la OTAN intervienen en Lituana por la presencia de un presunto dron procedente de Bielorrusia en el aeropuerto de Vilna

¿Qué ha pasado? El espacio aéreo del aeropuerto de la capital lituana estuvo cerrado durante casi una hora por la presencia de un objeto no identificado. "Si era un dron y se cayó hay que encontrarlo", dice el responsable del Centro Nacional para la Gestión de Crisis del país.

La presencia de un posible dron desconocido sobre Lituania provocó el cierre temporal del espacio aéreo del aeropuerto de Vilna durante casi una hora. Este incidente requirió la intervención de cazas de la OTAN desplegados en el mar Báltico. Vilmantas Vitkauskas, del Centro Nacional para la Gestión de Crisis de Lituania, indicó que el objeto, presuntamente un dron proveniente de Bielorrusia, desapareció de la zona de vigilancia. Se especula que podría tratarse de una anomalía atmosférica o aves. Este caso se suma a otros incidentes similares en países de la OTAN, como el derribo de un dron en septiembre en Lituania y la interceptación de otro en Rumanía en agosto.

La posible presencia de un dron desconocido sobre Lituania ha llevado al cierre temporal del espacio aéreo del aeropuerto de Vilna, capital del país, durante casi una hora. El incidente ha obligado a intervenir a varios cazas de la OTAN que se encuentran desplegados en el mar Báltico.

Según ha expuesto Vilmantas Vitkauskas, responsable del Centro Nacional para la Gestión de Crisis de Lituania, "el objeto aún no se ha identificado por completo". "Se han desplegado aviones de combate que están llevando a cabo esa tarea", ha afirmado en la cadena pública 'LRT'.

En ese sentido, ha precisado que ese objeto, un presunto dron que volaba hacia Lituana desde Bielorrusia, desapareció de la zona de vigilancia y dejó de plantear una amenaza: "Si se cayó, si era un dron, habrá que encontrarlo".

Eso sí, ha dejado la puerta abierta a que pueda ser otro tipo de objeto: "Ciertos parámetros indicaban que la velocidad era ligeramente inferior a la habitual".

Ante tal opción, Vitkauskas ha indicado que la detección del posible objeto podría deberse "a una anomalía atmosférica o a la migración de aves".

Es un nuevo caso de un presunto dron sobrevolando un país de la OTAN en medio de los ataques de Rusia a Ucrania. A mediados de septiembre, cazas de la OTAN derribaron un dron que entró en el espacio aéreo lituano, probablemente desde Bielorrusia, dijo el presidente del país báltico, Gitanas Nauseda. "Un dron que acababa de entrar en el espacio aéreo lituano fue destruido por aviones de combate de la OTAN", escribió en su cuenta de la red social X.

"Agradezco al personal aliado su rápida respuesta. Mientras Rusia intensifica su agresión contra Ucrania, este nivel de preparación es vital para nuestra región. Junto con nuestros aliados de la OTAN, Lituania defenderá su espacio aéreo", añadió.

En Rumanía, en agosto, dos cazas españoles desplegados en la misión de la OTAN interceptaron un dron, presuntamente ruso, tras vulnerar el espacio aéreo del país.

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