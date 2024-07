Donald Trump eleva el tono contra su previsible rival en las elecciones presidenciales, Kamala Harris, y arremete contra ella tachándola de radical de "extrema izquierda". El expresidente republicano ha dedicado toda suerte de ataques contra la actual vicepresidenta este miércoles, durante su primer mitin desde que Joe Biden renunció a la reelección y dio su apoyo a Harris como sucesora.

Desde Carolina del Norte, un estado clave en el que Trump tiene ventaja y donde debe ganar si quiere cerrar el camino de la victoria a los demócratas, el candidato ha aseverado que la vicepresidenta es "la fuerza impulsora ultraliberal detrás de cada catástrofe de Biden", refiriéndose a ella como "Lying Kamala Harris" y criticando su trabajo en la Casa Blanca, sobre todo con respecto a la política migratoria.

"Ella sería la extremista de extrema izquierda más radical que jamás haya ocupado la Casa Blanca", ha asegurado el candidato republicano, para quien Harris también es demasiado liberal en materia de aborto. Según Trump, Biden era un "falso liberal", pero Harris es una radical de izquierda "real". "Ella es más liberal que Bernie Sanders", ha asegurado.

Según Trump, la prensa con sus supuestas "noticias falsas" está pintando a Harris como si fuera "la salvadora de EEUU" y ha criticado a Biden, que pese a no presentarse a la reelección sigue siendo presidente, esgrimiendo fue el Partido Demócrata quien le obligó a retirarse porque él le estaba ganando en las encuestas. "Ahora bien, si empezamos a ganar [a Harris] en las encuestas por 10 o 15 puntos, ¿van a presentar a un tercer candidato?", ha ironizado.

"Este noviembre el pueblo americano va a decirle: 'No, gracias, Kamala, has hecho un trabajo terrible, eres terrible en todo lo que has hecho, eres una ultraliberal y no te queremos aquí'", ha asegurado Trump, que, jaleado por sus seguidores, ha gritado: "¡Kamala, estás despedida, sal de aquí!".

Trump anunció además que si gana las elecciones una de sus medidas será cerrar la frontera para "terminar" con lo que califica de "invasión" de inmigrantes que han venido, según él, por las políticas demócratas. "En Venezuela el crimen ha bajado un 72% porque están enviando a todos sus criminales a Estados Unidos", ha asegurado, ironizando con que, si gana el Partido Demócrata, el año que viene será más seguro celebrar el mitin en el país sudamericano que en Carolina del Norte.

El expresidente republicano, que esta vez no llevaba el vendaje en su oreja, organizó este mitin en un estado necesario para ganar la Casa Blanca, especialmente si Harris elige como su compañero de fórmula al gobernador de ese estado, Roy Cooper, uno de los favoritos para completar el 'ticket' demócrata.

El endurecimiento del tono de Trump, que ya ve a Harris como rival, llega en un momento en que la vicepresidenta, que cuenta con los apoyos para ser candidata a la espera de su nominación oficial, ha conseguido revertir algunas de las encuestasy recaudar cifras récord de donacionesen apenas unos días.