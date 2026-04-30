Trump se burla de las orejas del jefe de la NASA delante de los astronautas que fueron a la Luna: "Tiene superoídos"

Los detalles Fiel a sus modos de abusón, y más cuando recibe visitas en su despacho en la Casa Blanca, el presidente de EEUU ha protagonizado un momento polémico intentando hacer chiste con la morfología de las orejas del jefe de la NASA.

Durante una recepción en la Casa Blanca al equipo de astronautas de la misión 'Artemis 2' de la NASA, el presidente Donald Trump generó polémica al burlarse del jefe de la NASA, Jared Isaacman, comentando sobre sus orejas. Aunque Trump había elogiado previamente a la NASA y a los astronautas por su valentía y contribución al país, su comportamiento desvió la atención hacia su persona. Esta no es la primera vez que Trump crea controversia; es conocido por sus intervenciones públicas polémicas, como su tenso encuentro con el presidente ucraniano Zelenski y su gesto brusco hacia el presidente español Pedro Sánchez.

Una vez más, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado polémica con sus palabras. Ha sucedido durante la recepción, en la Casa Blanca, al equipo de astronautas de la nave 'Artemis 2' de la NASA que han conseguido superar con éxito la misión de alcanzar la órbita de la Luna, la primera en más de 50 años, además de ser los humanos que más lejos han viajado. Sin embargo, lo que tendría que haber sido una recepción institucional se ha convertido en otro espectáculo del presidente norteamericano, ya que se ha burlado de las orejas del jefe de la NASA, Jared Isaacman.

En la comparecencia ante los medios de comunicación que Trump organizó con el equipo de la misión de la NASA en el Despacho Oval, se dirigió a Isaacman tras la pregunta de una periodista y le dijo "¿Has oído esa pregunta con esas preciosas orejas que tienes?". A lo que añadió: "Tiene un gran oído, tiene superoídos". A esto respondió el jefe de la NASA con ironía en su cuenta de X: "Todos tenemos nuestros superpoderes. Los míos solo son más fáciles de detectar que los de otros".

Todo esto pasa justo cuando antes el propio Trump había alabado el papel de la NASA. El mandatario señalaba que "se necesita gente como esta para hacer grande a nuestro país. Y, repito, nunca había visto nada parecido". También Trump calificaba a los astronautas de "increíblemente valientes" y con un "coraje increíble".

Así mismo, el líder estadounidense volvía a intentar bromear al recalcar las habilidades físicas y mentales que deben tener los astronautas a la hora de enfrentarse a una misión como esta. "Yo no habría tenido ningún problema para conseguirlo; físicamente estoy muy bien. Bueno, tal vez un pequeño problema. ¿Se le permite a un presidente viajar en una de estas misiones?", advertía Trump señalando que le gustaría ir a la Luna.

Un presidente de polémicas

No es la primera vez que Donald Trump crea polémica en el Despacho Oval de la Casa Blanca. De hecho, es un político acostumbrado a crear espectáculo y llamar la atención cada vez que interviene en público. Ya lo hizo hace unos meses, cuando un grupo de obispos rezaron junto a él en su despacho "por el bien del presidente", percibiéndose a sí mismo como alguien a quien se debe confiar.

Otro momento que llamó la atención fue el tenso encuentro que mantuvo con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Generó tanto interés que incluso fue televisado en directo. En él, Trump acusó a Zelenski de "estar detrás de la Tercera Guerra Mundial", siendo interpretado como un gesto de apoyo al primer ministro de Rusia, Vladimir Putin. Tan acalorada y loca fue la reunión de Trump con Zelenski que mucha gente expresó su solidaridad con el presidente ucraniano.

En referencia a las polémicas que ha tenido con España, aún se recuerda el gesto que tuvo con Pedro Sánchez cuando le saludó en la cumbre del plan de paz en Gaza que el propio Trump elaboró en colaboración con el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu quien, según instituciones como la ONU, está cometiendo un genocidio contra la ciudad y el territorio de Palestina. En el gesto en cuestión, se ve la forma en la que Trump fuerza la mano de Sánchez para llevarle a una posición determinada. El tenso saludo se produjo en un momento en el que las relaciones entre España y EEUU estaban en su momento más difícil, con el presidente Trump planteando que España debía irse de la OTAN por no aceptar el gasto del 5% en defensa.

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