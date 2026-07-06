Al menos 11 muertos y más de 40 heridos en un ataque ruso de madrugada contra Kyiv

Una mujer camina cerca del lugar de un impacto que incendió varios vehículos durante ataques rusos con misiles y drones en Kyiv, Ucrania, el 6 de julio de 2026.

Los detalles Rusia ha confirmado un "ataque masivo" en el que Ucrania ha asegurado que las tropas rusas lanzaron cerca de 70 misiles y más de 350 drones.

Al menos once personas han muerto y 46 han resultado heridas tras los bombardeos del Ejército ruso en Kyiv. El alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, confirmó que 27 heridos han sido hospitalizados, incluidos tres niños, y alertó sobre la posible subida en la cifra de víctimas mortales. Cuatro distritos de la ciudad han sufrido daños, siendo Podilski el más afectado. La Fuerza Aérea ucraniana informó del lanzamiento de 351 drones y 68 misiles por parte de Rusia, de los cuales 37 misiles y 326 drones fueron derribados. El Ministerio de Defensa ruso confirmó el ataque como respuesta a supuestos ataques ucranianos.

Al menos once personas han muerto y otras 46 han resultado heridas a causa de nuevos bombardeos lanzados desde última hora del domingo por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kyiv, según han confirmado las autoridades en su último balance, si bien ya han alertado de que la cifra de víctimas mortales podría seguir aumentando en las próximas horas.

"Según los médicos, actualmente hay once víctimas del ataque nocturno del enemigo contra Kyiv", ha informado en redes el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, que ha atribuido una de las muertes a "un herido que ha fallecido esta mañana en el hospital". Los heridos, por otra parte, ascienden a 46, de los que 27 han sido hospitalizados, "incluidos tres niños", ha subrayado.

El dirigente local ha alertado de que "hay destrucción y daños en cuatro distritos de la ciudad". "El distrito de Podilski es el que más ha sufrido", ha advertido, apuntando a impactos en bloques de pisos residenciales que también se han producido en el distrito de Darnitski.

Los equipos de rescate, que "también están subsanando las consecuencias del ataque en los distritos de Obolonski y Holosiivski", están trabajando en las citadas áreas y los médicos se encuentran en los edificios donde se han producido los impactos, ha apuntado.

Esta situación coincide con la descrita por el gobernador de Kyiv, Timur Tkachenko, quien ha lamentado que "la situación más grave se da en los distritos de Darnitsia y Podilski, donde los rusos han bombardeado directamente edificios de viviendas de gran altura. "La situación es cambiante", ha incidido, anotando que "se están llevando a cabo operaciones de socorro en más de 20 lugares".

La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en un comunicado que las tropas rusas han lanzado durante la noche 351 drones y 68 misiles contra el país, incluidos seis misiles antibuque 'Zircon', 29 misiles balísticos 'Iskander' y 'Kalibr', y 33 misiles de crucero 'Kh-101'.

Así, ha afirmado que los sistemas de defensa antiaérea han derribado 37 misiles y 326 drones, si bien ha confirmado impactos en 34 ubicaciones de Ucrania, así como la caída de restos de las interceptaciones en otros 16 lugares. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones en el espacio aéreo ucraniano", ha alertado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado un "ataque masivo" contra Ucrania, en lo que ha descrito como "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kyiv contra infraestructura civil en Rusia", según un comunicado publicado a través de redes sociales.

La cartera ha reseñado que sus tropas han usado "armas de precisión y largo alcance", además de drones, para atacar "instalaciones de la industria militar e instalaciones de combustible y energía" en Kyiv y la región de Kyiv, así como "infraestructura de aeródromos militares" en Kyiv, Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasi y Chernígov.

El ataque comenzó horas después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtiera de nuevos ataques de saturación rusos, citando informaciones de la inteligencia ucraniana. "Es típico de (Vladimir) Putin: justo después del Día de la Independencia de Estados Unidos y antes de la cumbre de la OTAN en Ankara", planteó en su habitual mensaje vespertino diario.

La defensa aérea ucraniana se abordará en la cumbre de la OTAN

La urgente necesidad de Ucrania de contar con más sistemas de defensa aérea se abordará en la cumbre de la OTAN que se celebrará esta semana en Turquía, según ha declarado este lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al reaccionar ante los últimos ataques de Rusia contra Ucrania.

"Anoche, el régimen ruso volvió a atacar indiscriminadamente a civiles desde el aire; más de 400 drones y misiles atacaron la capital. Ucrania necesita urgentemente más defensa aérea. Lo debatiremos esta semana en Ankara, en la cumbre de la OTAN", ha escrito Von der Leyen en X. "Seguiremos aumentando la presión hasta que Rusia ponga fin al derramamiento de sangre", ha añadido.

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