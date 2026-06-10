Trump blinda su agenda antimigratoria y otorga 70.000 millones para financiar el ICE hasta que acabe su mandato

Mientras tanto... El republicano presume de la reforma que ha ordenado para la fuente del Memorial a Lincoln y se ha atrevido a compararse con Martin Luther King.

Donald Trump ha firmado una controvertida ley que destina 70.000 millones de dólares al ICE, su policía antimigratoria, consolidando su agenda migratoria hasta el final de su mandato. La "Ley para una América Segura" ha sido aprobada por un estrecho margen en el Congreso, tras un largo bloqueo presupuestario y controversias relacionadas con muertes durante redadas en Minneapolis. En un evento en el Memorial a Lincoln, Trump presumió de una costosa renovación del monumento, comparándose con Martin Luther King y afirmando su deseo de "paz en el mundo" como regalo de cumpleaños.

Mientras reaviva su guerra con Irán, Donald Trump ha firmado este miércoles una de las leyes más polarizadoras y divisivas en Estados Unidos: ha blindado su agenda migratoria de aquí a final de mandato otorgando 70.000 millones de dólares para financiar al ICE, su policía antimigratoria.

"Unos héroes, eso es lo que son, por lo que tienen que pasar para mantenernos seguros", así se ha pronunciado el presidente estadounidense sobre los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Porque, para él, casi todos los migrantes son "criminales, criminales de carrera".

El republicano ha justificado la medida, a la que ha bautizado como "Ley para una América Segura (Secure America Act)", afirmando que así no tendrán "que hablar más de este asunto". La ley ha sido aprobada en el Congreso por un margen muy ajustado de 214 votos a favor y 212 en contra, tras haber sido previamente aprobada por el Senado la semana pasada.

Con su aprobación, se rompe un bloqueo presupuestario derivado de una larga disputa sobre los límites de estas agencias, sobre todo después de que algunos de sus agentes se vieran implicados en las muertes de Alex Pretti y Nicole Good, durante protestas contra las redadas a inmigrantes en Minneapolis en enero.

Triunfalista en el Memorial a Lincoln

Oropelista, triunfalista y showman hasta cuando no toca, Trump ha vuelto a presumir en el Despacho Oval de la carísima mano de pintura reflectante que ha ordenado darle a la icónica fuente del Memorial a Abraham Lincoln, pese a no tener ninguna autoridad para hacerlo.

El mandatario ha fanfarroneado de lo "alto" que es este monumento horizontalmente. "El doble de la altura del Empire State", ha asegurado. Según el republicano, se trata de un monumento que, hasta ahora, era un estercolero. "Era todo basura, asqueroso, apestaba", ha sostenido.

Aprovechando que los adalides de los derechos civiles se han concentrado históricamente ahí, ha osado este 'Pacificador en Jefe', en compararse con Martin Luther King. "Ahí dio su gran discurso, dicen que con un millón de personas. Yo también di un gran discurso ahí… No voy a discutir con lo de Martin Luther King, porque yo [soy millonario]", ha afirmado.

Una nueva ración de Trump en la que ha revelado su deseo para su cumpleaños: "Quiero… paz en el mundo".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido