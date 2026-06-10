Trump da por "derrotada" a Irán y eleva sus amenazas: "Tardaron demasiado en negociar un acuerdo y ahora pagará las consecuencias"

El presidente estadounidense, Donald Trump, observa tras asistir al tercer partido de las Finales de la NBA

¿Qué ha dicho? "Irán solo habla y no actúa. ¡El matón de Oriente Medio está muerto!", ha escrito el mandatario estadounidense en sus redes sociales tras el intercambio de ataques entre EEUU e Irán en las últimas horas.

Donald Trump ha criticado a Irán por tardar demasiado en negociar un acuerdo, afirmando que ahora "tendrán que pagar las consecuencias". En su red social, Truth Social, Trump calificó al Ejército iraní como "un completo desastre" y afirmó que está "totalmente derrotado". Irán ha anunciado que revisará la continuación de las negociaciones con Estados Unidos tras un reciente intercambio de ataques, el más fuerte desde el alto el fuego del 8 de abril. Estados Unidos atacó puntos estratégicos en Irán como represalia por el supuesto derribo de un helicóptero. En respuesta, Irán bombardeó 21 objetivos militares estadounidenses, lo que Washington ha negado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que Irán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo y que ahora "tendrán que pagar las consecuencias".

"Irán solo habla y no actúa. ¡El matón de Oriente Medio está muerto! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!", ha escrito Trump en su red social, Truth Social, después de que Irán afirmara que va a revisar la continuación de las negociaciones tras la última oleada de ataques.

Para Trump, el Ejército de Irán, al que califica como "un completo desastre", está "totalmente derrotado".

Y es que Irán ha avanzado que va a revisar la continuación de las negociaciones con Estados Unidos tras el último intercambio de ataques de la noche pasada, el más fuerte desde el alto el fuego establecido el 8 de abril.

"Tras los acontecimientos de anoche, debemos revisar la situación actual (de las negociaciones con EEUU). El proceso diplomático no se desarrolla en el vacío, y para avanzar en cualquier proceso diplomático se necesita un clima mínimo en el que trabajar", ha asegurado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El acuerdo de paz con Irán que nunca llega: Trump lo ha anunciado 37 veces desde el inicio de la guerra

La advertencia del diplomático se produce después de que EEUU atacase varios puntos del sur del país como represalia por el supuesto derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz. Según el mando militar, las fuerzas estadounidenses atacaron sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia iraníes ubicados cerca del estrecho de Ormuz, utilizando municiones de precisión lanzadas desde cazas de la Fuerza Aérea y de la Armada.

Por su parte, autoridades iraníes afirmaron que en los ataques estadounidenses fueron destruidas varias torres de comunicaciones y dos desalinizadoras en la zona de Sirik, lo que ha dejado sin agua potable a 20.000 personas.

La Guardia Revolucionaria anunció que respondió a esos ataques con bombardeos contra 21 objetivos militares estadounidenses en todo Oriente Medio, un extremo negado por Washington. Entre los objetivos se encontrarían bases estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin.

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