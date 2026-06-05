El ICE dejará de informar de las muertes de migrantes que se produzcan tras abandonar sus centros de detención

Imagen de archivo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Los detalles En un memorando enviado a los empleados, informan sobre la intención de eliminar el requisito de comunicar las muertes que ocurren dentro de los 30 días posteriores a la liberación de los detenidos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos eliminará la obligación de informar sobre las muertes de migrantes detenidos que ocurran en los 30 días posteriores a su liberación. Esta decisión busca reducir el alcance de las notificaciones de fallecimientos que la agencia debe realizar. Según The Washington Post, el director interino David Venturella comunicó a los empleados esta medida mediante un memorando. El cambio ocurre tras revelarse un aumento en las muertes de migrantes en centros de detención del ICE. El requisito, implementado en 2021 bajo la administración de Joe Biden, buscaba responsabilizar al ICE por detenidos liberados con problemas médicos graves.

El ICE eliminará el requisito de informar de las muertes de los migrantes detenidos que se produzcan en los 30 días siguientes a su liberación. Con esta medida, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos quiere reducir el alcande de los fallecimientos que está obligado a notificar.

Según The Washington Post, los empleados de la agencia han recibido un memorando en el que el director interno David Venturella les informa de que se va a eliminar este requisito.

"El ICE está retomando la práctica habitual de informar sobre las muertes que ocurren mientras una persona se encuentra bajo custodia de la agencia", escribe el director interino en dicho memorando.

Esta medida la adoptan tras la información que salió a la luz sobre el aumento del número de muertes de migrantes que han estado en centros de detención del ICE.

El requisito de informar hasta los 30 días de la liberación de los detenidos se adoptó en 2021, cuando la administración del presidente Joe Biden buscó responsabilizar al ICE por los detenidos liberados con problemas médicos graves.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos se enfrenta a presiones para mejorar la atención médica en sus centros tras la muerte de 18 detenidos en los primeros cinco meses del año. La última muerte de un detenido fue un presunto suicidio y se informó sobre ella el 28 de abril de 2026.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.