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Ann Widdecombe tenía 78 años

Detenido un sospechoso de asesinar a una exdiputada británica que se pasó a la ultraderecha

Los detalles Un hombre de 26 años y nacionalidad británica ha sido detenido como sospechoso del supuesto crimen. Ann Widdecombe fue hallada sin vida en su casa del suroeste de Inglaterra.

Ann Widdecombe durante un acto en Doncaster, Reino Unido, en 2024. Ann Widdecombe durante un acto en Doncaster, Reino Unido, en 2024.Agencia EFE

La Policía del condado inglés de Devon y Cornualles investiga como posible asesinato la muerte de la conocida exdiputada británica Ann Widdecombe, que fue hallada sin vida con heridas fatales en su casa del suroeste de Inglaterra. Según la BBC, un hombre de 26 años y nacionalidad británica ha sido detenido como sospechoso del supuesto crímen.

Widdecombe era una antigua parlamentaria del Partido Conservador, que también fue secretaria de Estado de Prisiones y de Trabajo en Gobiernos conservadores de los años 90. Después fue eurodiputada y portavoz de la formación populista de derechas Reform UK, liderada por Nigel Farage.

De 78 años, Widdecombe fue encontrada en su vivienda del pueblo de Haytor por agentes que recibieron una llamada de alerta a las 11:40 hora local, según informó la inspectora jefe Ilona Rosson. "Se trata de un incidente extremadamente trágico y nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Ann Widdecombe en estos momentos tan difíciles", afirmó.

La inspectora señaló que la investigación "avanza a buen ritmo" y apuntó que "se han desplegado todos los recursos necesarios para esclarecer lo que ha sucedido".

El primer ministro, el laborista Keir Starmer, lamentó "la estremecedora noticia" de la muerte de una "distinguida política", mientras que la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, dijo estar "conmocionada" y envió condolencias a la familia.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, instó a la ciudadanía a no especular y calificó las circunstancias del suceso de “extremadamente angustiosas”.

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