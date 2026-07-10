Detenido un sospechoso de asesinar a una exdiputada británica que se pasó a la ultraderecha

Los detalles Un hombre de 26 años y nacionalidad británica ha sido detenido como sospechoso del supuesto crimen. Ann Widdecombe fue hallada sin vida en su casa del suroeste de Inglaterra.

La Policía del condado inglés de Devon y Cornualles investiga como posible asesinato la muerte de Ann Widdecombe, exdiputada británica del Partido Conservador, hallada sin vida en su casa con heridas fatales. Un hombre de 26 años ha sido detenido como sospechoso. Widdecombe, de 78 años, también fue eurodiputada y portavoz de Reform UK. La inspectora jefe Ilona Rosson informó que la investigación avanza rápidamente y se han desplegado todos los recursos necesarios. El primer ministro Keir Starmer y la líder conservadora Kemi Badenoch expresaron sus condolencias, mientras que la ministra del Interior pidió evitar especulaciones sobre el caso.

La Policía del condado inglés de Devon y Cornualles investiga como posible asesinato la muerte de la conocida exdiputada británica Ann Widdecombe, que fue hallada sin vida con heridas fatales en su casa del suroeste de Inglaterra. Según la BBC, un hombre de 26 años y nacionalidad británica ha sido detenido como sospechoso del supuesto crímen.

Widdecombe era una antigua parlamentaria del Partido Conservador, que también fue secretaria de Estado de Prisiones y de Trabajo en Gobiernos conservadores de los años 90. Después fue eurodiputada y portavoz de la formación populista de derechas Reform UK, liderada por Nigel Farage.

De 78 años, Widdecombe fue encontrada en su vivienda del pueblo de Haytor por agentes que recibieron una llamada de alerta a las 11:40 hora local, según informó la inspectora jefe Ilona Rosson. "Se trata de un incidente extremadamente trágico y nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Ann Widdecombe en estos momentos tan difíciles", afirmó.

La inspectora señaló que la investigación "avanza a buen ritmo" y apuntó que "se han desplegado todos los recursos necesarios para esclarecer lo que ha sucedido".

El primer ministro, el laborista Keir Starmer, lamentó "la estremecedora noticia" de la muerte de una "distinguida política", mientras que la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, dijo estar "conmocionada" y envió condolencias a la familia.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, instó a la ciudadanía a no especular y calificó las circunstancias del suceso de “extremadamente angustiosas”.

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