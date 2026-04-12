El programa nuclear iraní, la arista en las negociaciones que ha llevado al fracaso el diálogo entre EEUU e Irán

¿Por qué es importante? Trump ha asegurado que se ha llegado a un acuerdo en prácticamente todos los aspectos menos en el armamento nuclear, donde asevera que el régimen ayatolá no quiere renunciar a sus "ambiciones".

Estados Unidos ha utilizado bombarderos y bombas antibúnker para intentar acabar con la capacidad nuclear de Irán, pero sin éxito. A pesar de las negociaciones, la delegación estadounidense se ha levantado de la mesa debido a la negativa de Irán a renunciar a sus ambiciones nucleares. Medios estadounidenses informan que Irán aún posee una cantidad significativa de uranio enriquecido. Trump, quien ha insistido en que su prioridad es detener el plan nuclear iraní, ha amenazado con destruir a Irán si no abandona sus ambiciones. A pesar de presumir de una supuesta victoria, los ataques solo han retrasado los planes nucleares de Irán temporalmente.

Estados Unidos ha utilizado sus poderosos bombarderos y sus destructoras bombas antibúnker y ni por esas ha conseguido acabar con la capacidad nuclear de Irán. Tanto es así que lo han intentado negociando y esa arista de las conversaciones ha llevado a la delegación estadounidense a levantarse de la mesa.

Medios estadounidenses aseguran que ha sobrevivido una parte significativa y que pueden seguir enriqueciendo uranio, algo que Trump intenta impedir sin éxito. "Irán sigue teniendo media tonelada de uranio altamente enriquecido", ha afirmado Pedro Rodríguez en laSexta Noticias.

Y el presidente estadounidense sigue insistiendo en que su prioridad es acabar con el plan nuclear iraní. "Quieren tener armas nucleares y no van a tener armas nucleares", ha explicado en una entrevista con la cadena Fox. Lo dice después de que se planteara ese como el punto fundamental en las negociaciones y en las que no ha habido entendimiento porque, según EEUU, Irán no quiere renunciar a sus "ambiciones nucleares".

Por ello, Trump vuelve a amenazar a Irán con destruirles si no dejan atrás sus ambiciones nucleares. Para su socio Netanyahu, la guerra debe continuar: "La campaña aún no ha terminado".

Todo esto sorprende después de que Trump presumiera de su supuesta victoria en la guerra a principios de esta semana e incluso restara importancia al resultado de las negociaciones. Y choca, más si cabe, si escuchamos qué decía Trump tras bombardear las instalaciones iraníes en junio del año pasado. "Los sitios nucleares de Irán fueron aniquilados", decía.

Ya entonces, algunos analistas de inteligencia aseguraron que aquellos ataques habían retrasado los planes nucleares de Irán, como mucho, dos años. "Se estima que ellos en medio año un año pueden hacer ensayos nucleares y que en un año dos años ya pueden tener cargas encima de misiles", señala Pedro Rodríguez.

Pero en vez de apostar por el diálogo, volvieron a bombardear y, como ven, no han conseguido sus objetivos.

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